На Слуцком рынке по сравнению с прошлой неделей стало меньше продавцов. И заметно поубавилось покупателей. Томаты, бананы и то, что боится мороза, продаётся в павильонах. Цветную капусту и брокколи на прилавке бабушка накрыла тремя одеялами. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 18 ноября.
Овощи
- Капуста белокочанная – 0,60 — 0,8 рубля за 1 кг
- Капуста пекинская – 3 рубля за 1 кг
- Огурцы длинные — 4,50 рубля за 1 кг
- Помидор – 5,50-6 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
- Картофель – 0,80 — 1,06 рубля за 1 кг
- Морковь – 0,80 рубля за 1 кг
- Свёкла – 0,82 — 1 рубля за 1 кг
- Лук — 1,30 рубля за 1 кг
- Тыква – 1,50 рубля за 1 кг
- Лук — 1,30 рубля за 1 кг
- Тыква – 1,50 рубля за 1 кг
- Капуста цветная — 3 рубля за 1 кг
- Капуста брокколи – 3 рубля за 1 кг
- Чеснок – 10 рублей за 1 кг
Фрукты
- Апельсин – 6,5 рубля за 1 кг
- Банан — 5 рублей за 1 кг
- Виноград «киш-миш” – 6,50 рубля за 1 кг
- Виноград «молдова” – 5 рублей за 1 кг
- Авокадо — 15 рублей за 1 кг
- Груша — 2,5 рубля за 1 кг
- Яблоки – 0,5 — 4 рубля за 1 кг
- Сухофрукты – 5 рублей за 0,5 кг
- Лимоны – 6,5 рубля за 1 кг
- Хурма – 4,50 рубля за 1 кг
- Хурма испанская – 8 рублей за 1 кг
- Мандарины – 5,50 — 8,50 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
- Гранат — 6,50 рублей за 1 кг
- Фейхоа — 10 рублей за 1 кг
Разное
- Капуста бочковая – 5 рублей за 1 кг
- Рулетики из квашеной капусты – 9 рублей за 1 кг
- Свекла, морковка по-корейски – 7 рублей за 1 кг
- Томаты моченые –5 рублей за 1 кг
- Чеснок моченый – 20 рублей за 1 кг
- Перец соленый — 15 рублей за 1 кг
- Яйцо домашнее – 5 рублей за 1 десяток