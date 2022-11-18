На Слуцком рынке по сравнению с прошлой неделей стало меньше продавцов. И заметно поубавилось покупателей. Томаты, бананы и то, что боится мороза, продаётся в павильонах. Цветную капусту и брокколи на прилавке бабушка накрыла тремя одеялами. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 18 ноября.

Овощи

Капуста белокочанная – 0,60 — 0,8 рубля за 1 кг

Капуста пекинская – 3 рубля за 1 кг

Огурцы длинные — 4,50 рубля за 1 кг

Помидор – 5,50-6 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)

Картофель – 0,80 — 1,06 рубля за 1 кг

Морковь – 0,80 рубля за 1 кг

Свёкла – 0,82 — 1 рубля за 1 кг

Лук — 1,30 рубля за 1 кг

Тыква – 1,50 рубля за 1 кг

Лук — 1,30 рубля за 1 кг

Тыква – 1,50 рубля за 1 кг

Капуста цветная — 3 рубля за 1 кг

Капуста брокколи – 3 рубля за 1 кг

Чеснок – 10 рублей за 1 кг

Фрукты

Апельсин – 6,5 рубля за 1 кг

Банан — 5 рублей за 1 кг

Виноград «киш-миш” – 6,50 рубля за 1 кг

Виноград «молдова” – 5 рублей за 1 кг

Авокадо — 15 рублей за 1 кг

Груша — 2,5 рубля за 1 кг

Яблоки – 0,5 — 4 рубля за 1 кг

Сухофрукты – 5 рублей за 0,5 кг

Лимоны – 6,5 рубля за 1 кг

Хурма – 4,50 рубля за 1 кг

Хурма испанская – 8 рублей за 1 кг

Мандарины – 5,50 — 8,50 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)

Гранат — 6,50 рублей за 1 кг

Фейхоа — 10 рублей за 1 кг

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