На Слуцком рынке по сравнению с прошлой неделей стало меньше продавцов. И заметно поубавилось покупателей. Томаты, бананы и то, что боится мороза, продаётся в павильонах. Цветную капусту и брокколи на прилавке бабушка накрыла тремя одеялами. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 18 ноября.

цены на рынке, Слуцк

Овощи

  • Капуста белокочанная – 0,60 — 0,8 рубля за 1 кг
  • Капуста пекинская – 3 рубля за 1 кг
  • Огурцы длинные — 4,50 рубля за 1 кг
  • Помидор – 5,50-6 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
  • Картофель – 0,80 — 1,06 рубля за 1 кг
  • Морковь – 0,80 рубля за 1 кг
  • Свёкла – 0,82 — 1 рубля за 1 кг
  • Лук — 1,30 рубля за 1 кг
  • Тыква – 1,50 рубля за 1 кг
  • Лук — 1,30 рубля за 1 кг
  • Тыква – 1,50 рубля за 1 кг
  • Капуста цветная — 3 рубля за 1 кг
  • Капуста брокколи – 3 рубля за 1 кг
  • Чеснок – 10 рублей за 1 кг

Фрукты

  • Апельсин – 6,5 рубля за 1 кг
  • Банан — 5 рублей за 1 кг
  • Виноград «киш-миш” – 6,50 рубля за 1 кг
  • Виноград «молдова” – 5 рублей за 1 кг
  • Авокадо — 15 рублей за 1 кг
  • Груша — 2,5 рубля за 1 кг
  • Яблоки – 0,5 — 4 рубля за 1 кг
  • Сухофрукты – 5 рублей за 0,5 кг
  • Лимоны – 6,5 рубля за 1 кг
  • Хурма – 4,50 рубля за 1 кг
  • Хурма испанская – 8 рублей за 1 кг
  • Мандарины – 5,50 — 8,50 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
  • Гранат — 6,50 рублей за 1 кг
  • Фейхоа — 10 рублей за 1 кг

Разное

  • Капуста бочковая – 5 рублей за 1 кг
  • Рулетики из квашеной капусты – 9 рублей за 1 кг
  • Свекла, морковка по-корейски – 7 рублей за 1 кг
  • Томаты моченые –5 рублей за 1 кг
  • Чеснок моченый – 20 рублей за 1 кг
  • Перец соленый — 15 рублей за 1 кг
  • Яйцо домашнее – 5 рублей за 1 десяток