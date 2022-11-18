В Слуцком РОВД прошло торжественное мероприятие по случаю Дня образования подразделений участковых инспекторов милиции ОВД Республики Беларусь (17 ноября) и Дня образования оперативно-дежурной службы ОВД Республики Беларусь (18 ноября).

Руководство РОВД поощрило лучших сотрудников данных подразделений. Их поблагодарили за преданность службе и добросовестное исполнение служебных обязанностей. В торжественном мероприятии приняли участие и представители силового блока района. Они также поблагодарили сотрудников РОВД за совместную работу и вручили награды, благодарности и ценные подарки.

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