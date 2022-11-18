Правительство ФРГ создало предпосылки для физической доступности газа, но этого недостаточно: всем придётся усиленно экономить энергию.

В октябре в Германии официально начался отопительный сезон. На этот раз он будет особенным. Никогда ещё в последние десятилетия в преддверии холодного времени года в ФРГ не было столько тревожных прогнозов в СМИ и прямо-таки панических разговоров о непосильной дороговизне газа и о возможных перебоях в снабжении голубым топливом жителей и промышленности страны. Нам действительно предстоит зима в холодных квартирах? Давайте разбираться.

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Почему возник энергетический кризис

Скажем сразу: да, Германия проживёт зиму 2022/2023 в условиях острого энергетического кризиса, тут иллюзий быть не должно и, кажется, их ни у кого уже и нет. Кризис этот проявляется в том, что, во-первых, все виды энергии сильно подорожали и что, во-вторых, есть опасность физической нехватки газа.

Анализ причин такого положения не входит в задачи данной статьи, напомним только, что в Европе продолжается военный конфликт между Украиной и Россией, которая была до нынешнего года главным поставщиком энергии для Евросоюза. Чтобы косвенно не финансировать эти военные действия, ЕС с августа ввёл эмбарго на импорт угля из РФ, а в конце 2022 года перестанет, за некоторыми исключениями, покупать российскую нефть. Россия, в свою очередь, резко сократила поставки газа в ЕС, а в конце августа на неопределённый срок остановила газопровод «Северный поток», фактически полностью прекратив тем самым снабжение Германии. А ведь ФРГ ещё в начале этого года свыше половины необходимого ей газа покупала у «Газпрома».

Газом топит только половина домохозяйств

Но вернёмся к теме статьи. Начнём с вопроса, оказавшегося в центре всеобщего внимания: «Будет ли Германия из-за нехватки газа мёрзнуть этой зимой?». Сразу же уточним: представление, будто «вся Германия» обогревает жильё именно газом, ошибочно.

Его используют примерно 50% домашних хозяйств ФРГ, ещё 25% квартир и индивидуальных домов отапливаются нефтепродуктами, 14% подключены к централизованным системам теплоснабжения, где в котельных сжигают самые разные энергоносители от угля, нефти и газа до мусора и биомассы, остальные домовладельцы обзавелись различными электрическими системами, в том числе тепловыми насосами, или топят дровами, деревянными пеллетами, углём. Таковы данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).

Таким образом, половине немецких домашних хозяйств газ для обогрева вообще не нужен. Это слабое утешение для второй половины, но позволяет точнее оценивать общенациональные масштабы проблемы отопления жилья именно газом.

Далее необходимо разобраться, а о чём, собственно, идёт речь? О физической нехватке голубого топлива или о его запредельной дороговизне? Это две взаимосвязанные, но всё же разные проблемы, и первая, если вдуматься, намного опаснее второй.

Заполнение ПХГ шло очень быстро

Реальная угроза возникновения зимой 2022/2023 физической нехватки газа появилась нынешней весной, когда Германия по ряду причин попала в очень сложную ситуацию. Россия свела свои поставки к прописанному в контрактах минимуму и в любой момент могла их полностью прекратить (что в конце августа и произошло). А средний уровень заполнения немецких подземных хранилищ газа оказался ещё более низким, чем обычно в конце отопительного сезона, в том числе потому, что «Газпром» всю зиму держал фактически пустыми свои ПХГ, прежде всего Rehden — крупнейшее в ФРГ и во всём Евросоюзе.

Ко всему прочему в Германии вдруг осознали, что у неё нет ни одного собственного терминала по приёму сжиженного природного газа. Долго считалось, что они и не нужны, поскольку российского трубопроводного газа вполне достаточно, а при необходимости определённые объёмы СПГ немецкие энергетические компании всегда имеют возможность импортировать через терминалы в Нидерландах и Бельгии. Однако нараставший газовый кризис мог привести к тому, что зимой мощности в соседних странах полностью понадобятся им самим.

Сейчас, осенью, ситуация с ПХГ и СПГ-терминалами благодаря организационным и финансовым усилиям правительства ФРГ кардинально иная. Так, Берлин взял под свой контроль газпромовские газохранилища и на средства из госбюджета обеспечил их ускоренную закачку, а также национализировал крупнейшего немецкого импортёра газа и собственника ряда крупных ПХГ компанию Uniper, сохранив тем самым её дальнейшую дееспособность.

В результате намеченный на 1 октября уровень заполнения немецких ПХГ в 85% был достигнут ещё в начале сентября (на месяц раньше!), а к концу сентября этот показатель, по данным Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur), превысил 90%. Так что закачка продолжилась даже в условиях полного прекращения российских поставок. Это вселяет надежду, что хранилища удастся заполнить до отказа. В таком случае Германия войдёт в нынешнюю зиму намного лучше подготовленной, чем в предыдущую: у неё будут физические запасы газа, равные четверти её годового потребления.

У Германии будет шесть СПГ-терминалов

Правда, в условиях зимы этих запасов хватит лишь на два месяца, указывают скептики, но часто забывают добавить, что речь идёт о гипотетической ситуации, когда Германия в течение двух месяцев вообще не сможет получать ни одного кубометра газа и ей придётся жить только за счёт его отбора из ПХГ. Но такого не будет. Норвегия продолжит качать по максимуму, не остановятся трубопроводные поставки из Нидерландов, к тому же в этой стране в сентябре ввели в строй ещё два СПГ-терминала, сохранится также возможность получать сжиженный газ через Бельгию и создаются условия для его импорта через Францию.

А главное: у Германии теперь будут собственные терминалы по приёму сжиженного газа. Правительство ФРГ в течение весны и лета арендовало пять плавучих заводов по регазификации СПГ, ещё одно судно наняла частная фирма и три из них должны войти в строй ещё этой зимой. Ожидается, что первый немецкий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене начнёт снабжать страну газом уже 22 декабря, как раз к Рождеству.

А хватит ли на мировом рынке сжиженного газа для всех этих терминалов? Хватит. Производство СПГ бурно растёт на всей планете, к тому же из-за нынешних чрезвычайно высоких цен в Европе сюда теперь усиленно идут те поставки, которые ранее предназначались для Азии (нет худа без добра).

Бизнес подаёт пример экономии энергии

Тем самым мы вплотную подошли к теме дороговизны энергии, но сначала подытожим тему физической доступности газа. Скажем так: правительство ФРГ сумело создать предпосылки к тому, чтобы предстоящей зимой голубого топлива хватило всем: и домашним хозяйствам, и бизнесу — и не было бы необходимости в административном порядке ограничивать или даже останавливать газоснабжение предприятий (оставлять квартиры, больницы, дома престарелых без тепла власти не имеют права). Однако надо чётко понимать: одних этих предпосылок явно недостаточно. Нужна повсеместная усиленная экономия газа и вообще энергии.

Промышленность Германии уже подаёт пример. Газ нужен немецкой индустрии, вопреки широко распространённому заблуждению, не столько как сырьё, сколько главным образом как топливо для заводских электростанций и для получения пара, необходимого в самых разных производственных процессах. Поэтому немало предприятий, имеющих такую техническую возможность, ускоренно переходят или уже перешли с газа на нефть или уголь. Во всяком случае, индустриальный сектор ФРГ, по данным Bundesnetzagentur, в мае и июне экономил свыше 10% газа, а в июле и августе уже свыше 20% по сравнению со средним показателем последних пяти лет. Одновременно с конца августа идёт активное замещение газовых электростанций временно возвращенными из резерва угольными ТЭС, чтобы сэкономить газ в электроэнергетике.

Теперь, с началом отопительного сезона, должны подключиться и домашние хозяйства. Если им тоже удастся снизить своё потребление газа примерно на 20%, Германия, по подсчётам ряда экспертов, имеет все шансы пройти нынешнюю зиму без поставок из России. Причём речь вовсе не идёт о том, чтобы сидеть в холоде, а лишь о рациональном использовании тепла, например, о снижении на 1-3 градуса температуры в квартирах и, скажем, об отключении батарей, пока жильцов нет дома.

Сколько всё это будет стоить?

При этом всячески стимулировать подобную экономию энергии будет её нынешняя чрезвычайная дороговизна. Вдумаемся в следующий факт: если цены на нефть выросли по сравнению с началом 2021 года приблизительно вдвое, то газ на пике стоил на бирже примерно в десять раз больше, чем раньше.

Это не значит, что и для нас, конечных потребителей, голубое топливо тоже подорожает в десять раз. Тем более что по мере достижения плановых показателей заполнения ПХГ в Германии и в целом во всём Евросоюзе явно наметилась тенденция к снижению биржевых цен на газ.

Однако всем нам следует настроиться на рост расходов на отопление по меньшей мере в два-три раза, а также как минимум на удвоение тарифов на электричество. Многие домовладельцы и фирмы с подобными повышениями уже столкнулись. В то же время жильцам многоквартирных домов доплачивать за отопление и горячую воду обычно приходится по итогам календарного года, так что у них ещё есть немало месяцев, чтобы накопить необходимые суммы.

При этом правительство уже выплатило в качестве компенсации всем работающим по 300 евро, теперь на очереди пенсионеры и студенты, которые получат соответственно по 300 и 200 евро. И помощь государства этим точно не ограничится. Сейчас, к примеру, разрабатывается конкретный механизм распределения среди населения и предприятий многомиллиардной сверхприбыли производителей электричества. И Берлин чётко дал понять: при дальнейшем обострении ситуации можно будет твёрдо рассчитывать и на другие меры государственной поддержки.

Так что повторим: да, всю нынешнюю зиму мы будем жить в условиях энергетического кризиса, и он нам дорого обойдётся. Но это вовсе не значит, что мы обречены на холодные квартиры.