Шёл на днях мимо одного учебного заведения в Слуцке и увидел, что хороший, нарезанный кусками хлеб валяется на помойке в большом количестве.

Это как же так получается? Неужели нельзя резать меньшими кусками, чтобы съедали? Или уж если остатки есть, то отдавать на корм животным или скотине какой? Столько труда вложено, чтобы вырастить хлеб! А какой пример учащимся, которые привыкают к такому обращению с хлебом!

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