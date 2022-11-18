Рассказываем, какой головной убор в тренде этой зимой

На улице уже минус один, а это значит, что пора надевать шапку. Головной убор должен не только защищать от холода, но и дополнять образ. Многие девушки отказываются от шапки, потому что им кажется, что она им не идёт или просто не могут подобрать актуальный фасон шапки.

В этом сезоне любая девушка найдёт себе головной убор по вкусу, потому что в моде много красивых и практичных вариантов. Женский проект Lampa выбрал пять самых-самых. Кстати, некоторые фасоны знакомы нам с детства.

Берет

Моё личное «Ура» и главный тренд этого сезона. В тренде как шерстяные, так и кожаные береты. По цвету тоже полная свобода выбора — однотонные, с принтом, с вышивкой.

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Платок, косынка

Ещё один тренд, который я просто обожаю, — это косынка и платок. Теперь выглядеть как Алёнушка из сказки — стильно. Чтобы добавить ещё больше актуальности, можно выбрать косынку из экокожи. Кстати, себе я такую уже заказала.

Балаклава, капор

Этот тренд перешёл к нам из прошлого сезона. Такой головной убор защитит от холода даже в самые лютые морозы.

Вязаная шапка-бини

У вас в шкафу точно найдётся простая вязаная шапка-бини. Такую шапку вы сможете пошить и сами за несколько вечеров под интересный сериал.

Панама

Панама или шляпа-ведро ещё один головной убор, который модницы носят уже не первый сезон. Дизайнеры предлагают широкий выбор цветов, текстур, принтов. Самые актуальные варианты — меховые панамы и панамы из экокожи.