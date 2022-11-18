Случчанин Андрей Болтаев купил автомобиль «Волга» ГАЗ-21, выпущенный в 1965 году, и ездит на нём каждый день. Владелец авто рассказал, почему хотел иметь именно такую машину и много ли приходится её ремонтировать.

Мужчина переехал в Слуцк 10 лет назад из Минска, а родом он из Новосибирска. Автомобиль «Волга» ГАЗ-21 был его мечтой, которая осуществилась только два года назад.

Машина-мечта

«В 1986 году я ехал в ЗАГС на такой машине и сразу почувствовал, что хочу иметь именно такую машину. Позже приезжал в деревню к тёще, а у соседа была «Волга» ГАЗ-21. Садился в неё, рассматривал, нравился даже запах в салоне. Были у меня другие машины, но хотелось такую, — рассказал Андрей. — Машина мне обошлась в $4000. Искал я её долго, пришлось съездить в Минск дважды, в Могилёв, Борисов, а в итоге свою нашёл в Молодечно. Понравилось то, что она не переварена, кузов весь родной, как с завода.

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А что с ремонтом

Автомобилем пользуюсь каждый день, в основном езжу на работу и на дачу. Дальше всего ездил на нём в Минск. Проблем с запчастями нет, они есть в свободной продаже, и многое подходит с других автомобилей. Даже в Слуцке на разборках можно что-то найти.

В машине заменил только двигатель, вместо бензинового поставил дизельный от «Мерседеса». Так получается экономить на топливе. Расход по городу 8 литров на 100 км. В салоне впереди был диван, его убрал и поставил два кресла, поменял ручник».

За два года Андрей сам ремонтировал машину два раза: менял резину и глушитель.

Поднимают вверх руки

Считается, что среди ретроавтомобилей «Волга» ГАЗ-21 — довольно распространённый вариант. Только в Слуцке их можно насчитать больше десятка.

«В Слуцке я знаю 6 таких машин, которые на ходу, с некоторыми владельцами знаком лично, — сказал Андрей. — А если взять, которые ещё стоят в гаражах, то будет больше. Моя машина уже пригляделась случчанам, и они на неё сейчас не обращают особого внимания, как раньше. А вот когда приезжаю в Любань, там мне машут и поднимают вверх руки. Людям нравится.

Продавать её не планирую, хотя и было одно предложение. Я тогда посмеялся и отказал, потому что это моё детище, моя мечта».

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