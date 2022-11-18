В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 24 ноября одни поезда региональных линий экономкласса отменяются, а другие — назначаются.

22 ноября отменяются на участке Осиповичи — Слуцк:

№ 6523 Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 08.39, прибытие в Слуцк в 10.54);

№ 6524 Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14).

Вместо них в этот день назначаются:

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№ 6983 Слуцк — Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48);

№ 6984 Солигорск — Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42).

23 и 24 ноября отменяются на участке Осиповичи — Слуцк:

№ 6524 Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14);

№ 6527 Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.35, прибытие в Слуцк в 16.54).

Вместо них в эти дни назначаются:

№ 6524 Солигорск — Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42);

№ 6527 Слуцк — Солигорск (отправление из Слуцка в 17.12, прибытие в Солигорск в 18.09).

РАНЕЕ. На два дня отменяются поезда, которые курсируют между Слуцком и Могилёвом.