В свежем номере газеты «Кур’ер» опубликовано обновлённое расписание работы участковых врачей и других специалистов.

Напомним, что недавно был расформирован 15-й участок, из-за этого и были изменения. Если вы часто пользуетесь расписанием и через интернет вам неудобно искать, то страницу из газеты с этим расписанием можно сохранить. Номер уже в продаже — с 17 ноября. Не забудьте купить в киосках «Союзпечати» и в магазинах Слуцка.

Однако если вам удобнее это делать через интернет, то на сайте мы тоже обновили это расписание — здесь. Там, кстати, вы сможете найти список, к какому участку относится ваш дом.

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