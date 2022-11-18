Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно.

Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Свыше 60 городов синеокой, сотни деревней, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения.

Реклама

Пустой автовокзал субботним днём в Чечерске. Тишину разбавляет включённый в одной из комнат персонала телевизор, по которому Леонид Каневский рассказывает очередную детективную историю из советского прошлого по одному из популярных телеканалов.

К перрону подъезжает маршрутное такси Iveco явно не первой свежести. В голову закрадываются нехорошие мысли: «Только бы доехать до Гомеля, там уже точно не о чем волноваться».

В полупустом салоне помимо водителя едет буквально человек восемь. Любовная парочка, парень, следующий на работу в Гомель к 20.00, ещё один молодой человек, разговаривающий на потрясающем белорусском, две женщины, производящие шумовой эффект, тихая девушка, расслабленный мужчина и я, следующий после своего мини-путешествия из Чечерска в областной центр.

Проехали мы лишь около 30 километров, то есть даже меньше половины пути. Iveco ломается, а водитель, кажется, не очень-то этому и огорчился. Довольно весело спустя пару минут после неудачной попытки отремонтировать авто «шеф» громко заявляет: «Всё, приехали. Сейчас я вам верну деньги, а вы или оставайтесь ждать следующую маршрутку, которая будет через два с половиной часа, или выходите ловить попутку». На все возмущения недовольных пассажиров водитель лишь повторяет: «Мне так сказало начальство».

А ведь сам Чечерск приятно удивил. Город с населением меньше Старых Дорог имеет невероятную концентрацию интересных мест и достопримечательностей. Сейчас покажем их все.

Здание городского Дома культуры. Примерно отсюда начинается путешествие, если выходить на автовокзале Чечерска

Храм преображения Господня. Культовое здание построено в виде круга-ротонды. Возведённый в 1783 году по заказу графа Чернышёва, храм был освящён самой Екатериной II.

Уникальная для Беларуси ратуша.

Памятник графу Захарию Чернышёву.

Самолёт. Говорят, раньше внутри него работал бар. Представляете, как удобно: пришёл в самолёт и отдохнул с комфортом.

Полуразрушенный дворец Чернышёвых-Кругликовых. По слухам, здесь бывали не только императоры и императрицы, но и сам Александр Сергеевич Пушкин.

Парк.

Амфитеатр.

А в Гомель на попутке я добрался довольно быстро. Через минут 10 после поломки, когда мы посадили в первые остановившиеся авто всех женщин, нас подкинул чрезвычайно добрый водитель на машине, которая не младше самого владельца. Причём догнал автобус, чтобы мы успели сесть на него и доехать в центр. При этом категорически отказался от какого-либо вознаграждения. Вот какие люди ещё встречаются в наше время!