В пятницу, 18 ноября, исполняется 102 года со дня образования оперативно-дежурной службы ОВД Беларуси. Дата символичная, потому что звоним мы в эту службу как раз по номеру 102.

Накануне профессионального праздника Владимир Нестерчук, начальник оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД, и его коллеги рассказали «Кур’еру» о буднях дежурных милиционеров. Публикуем самое интересное.

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Цифры и занимательные факты

За 10 месяцев 2022 года граждане 12 400 раз обратились в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД. Из этого числа 9 720 — это заявления о правонарушениях и преступлениях. В остальных случаях люди звонили, чтобы просто что-то спросить.

Первые места по численности занимают: обращения по линии ГАИ (о ДТП, нарушениях правил дорожного движения, о нетрезвых водителях); обращения о бытовых правонарушениях (например, кто-то «буянит», шумит, дерётся, находится в пьяном виде и другое).

Также в этом году стало очень много обращений о телефонных и кибермошенниках — примерно 5-10 в сутки.

Благодаря оперативной работе дежурных 60-70% преступлений раскрывается по горячим следам. Это случаи, когда граждане своевременно обратились в дежурную службу милиции, а злоумышленник ещё не успел далеко уйти, уничтожить улики, сбыть похищенное и так далее. Если преступление не удалось раскрыть по горячим следам, снижается вероятность, что его смогут раскрыть вообще.

Некоторые жители соседних районов (Солигорского, Любанского, Стародорожского), когда звонят по номеру 102 с мобильного телефона, попадают не в свой РОВД, а в Слуцкий. Это связано с особенностями сотовой связи: зона покрытия, относящаяся к Слуцкому району, может захватывать и ближние деревни других районов. В этих случаях дежурные направляют обращения коллегам из нужных РОВД.

осуществляют приём граждан по средам на общественных пунктах охраны правопорядка. В этом году обращений было меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Владимир Николаевич связывает это с тем, что милиция работает на профилактику противоправных действий. Сотрудники РОВД выступают в трудовых коллективах района, информируют население через СМИ, рассказывают о том, какие деяния противозаконны и какое наказание за них грозит. А участковые инспекторы милициина общественных пунктах охраны правопорядка.

Чаще всего (в 2 из 3 случаев) о тяжких преступлениях (связанных с жизнью и здоровьем граждан) в милицию сообщают медики. С травмами люди в первую очередь обращаются к ним. И если медики по характеру травм понимают, что случай — криминального характера, то они, действуя согласно инструкции, сообщают о случившемся в РОВД.

С чем приходится сталкиваться дежурным

В этом году в Слуцком районе случилось одно убийство и три случая тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 147, ч. 3 УК РБ). Но чаще всего, когда звонящий в милицию сообщает о том, что кого-то «убивают», информация не подтверждается.

Например, однажды позвонила женщина из деревни Летковщина. Она сказала, что у них возле магазина — драка и «убивают» человека. Дежурный сразу же среагировал, и через минуту наряд милиции уже мчался на место «преступления». После этого женщина перезвонила и сказала, что все разошлись и на самом деле никто никого не убил.

Ещё как-то раз в Новый год случчанин сообщил, что убили его друга. Сотрудники РОВД выехали на место и обнаружили «убитого» живым и здоровым.

Также звонят люди, которые сами совершили преступления. Был случай, когда двое мужчин вместе пили, поскандалили, подрались, потом помирились и продолжили своё застолье. А наутро один из них нашёл другого мёртвым и позвонил в милицию. Получается, что после драки пострадавший ещё какое-то время провёл с травмами, несовместимыми с жизнью. И об этом не догадались ни он, ни его убийца.

Ещё сотрудники ОДС могут без календаря определить, что наступило полнолуние. В это время в дежурную часть Слуцкой милиции начинают поступать очень странные сообщения. Например, человек может заявить, что соседи облучают его какими-то неизвестными лучами или пускают к нему в квартиру газ. Или что прилетели инопланетяне. Или что на ковре на стене двигаются узоры. Если нужно, дежурные связываются со скорой помощью и медики отвозят человека в РНПЦ психического здоровья.

А иногда люди звонят на 102 не сообщить о какой-то беде, а чтобы, наоборот, поздравить сотрудников. Например, в Новый год, на 23 февраля или в День милиции.

Кто такие дежурные милиционеры и в чём их смысл жизни

В оперативно-дежурной службе милиции работают опытные люди, которые до этого служили в других подразделениях органов внутренних дел. Дежурные хорошо знают компетенцию каждого сотрудника РОВД, именно это позволяет им быстро реагировать на обращения. А жизненный опыт помогает найти подход к каждому звонящему и подсказать ему, что делать.

На вопрос «От чего в своей работе вы получаете удовольствие?» ответ у дежурных банальный — «от того, что помогаю людям». Почти каждый, кто звонит в милицию, так или иначе просит о помощи. И именно дежурные милиционеры берут ситуацию под контроль и делают так, чтобы помощь пришла.