Жизнь в каждой стране имеет свои особенности, многие из которых кажутся иностранцам удивительными или стран­ными. Германия не является исключением, и переез­жающим важно знать как официальные нормы, так и неписаные правила.

В этой статье мы собра­ли ответы на вопросы об особенностях жизни в Германии.

Основные правила

Немцы считают, что каждый волен жить так, как хочет, в рамках закона, при условии, что он не мешает другим людям. Например, в общест­вен­ных местах необходимо вести себя так, чтобы не создавать неудобств для окружающих (вести телефонные разговоры в полголоса, не включать звук видео).

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Продление контрактов

Важно учитывать, что все контракты в Германии продле­ваются автоматически. В большинстве случаев, чтобы разорвать контракт, необходимо уведомить об этом вторую сторону за несколько месяцев до окончания срока действия договора.

Что нужно обязательно сделать в Германии

Начать нужно с изу­чения местных законов, так как многие поло­жения отличаются в зависимости от фе­де­­ральной земли. В целом жизнь людей в Германии основывается на законо­послушности, сдержанности и толерантности.

Если планируется работа в форме самозанятости или занятия ремесленничеством, предварительно необхо­димо зарегистри­роваться в специальном ведомстве.

Приёмы по записи

Визиты к чиновникам и врачам обычно предусматривают предварительную запись (термин). Желательно прийти на 5-10 минут раньше назначенного времени. Если нет возможности прийти, термин необходимо отменить заранее. У врачей чаще всего отмена приёма возможна не менее чем за 24 часа до назначенного времени.

Как здороваться

При входе в небольшое помещение, встречах с соседями и на кассе принято здороваться. Улыбка и приветствие от незнакомца — абсолютно нормальное явление, и немцы ожидают в ответ аналогичного поведения. В то же вре­мя объятия в общественных местах даже при встречах близких людей не при­няты. В Германии ограничиваются рукопожатием.

Сортировка мусора

Важным правилом, с которым иностранцы сталкиваются с первых дней пребывания в Германии, является обязательная сорти­ровка мусора.

Магазины не работают в воскресенье

Непривычным для граж­дан стран пост­советского пространства является то, что по всей Германии в воскресенье не работают магазины. Немцы в этот день наслаждаются отды­хом, прогулками, общением. Работают в воскресенье только кафе и рестораны.

Нельзя шуметь

Иностранцы часто задают вопрос: почему нельзя мыться ночью в Германии? Для приез­жих такое поведение абсолютно нормально и не грозит неприятностями. В Германии соседи могут пожаловаться на любой шум, в том числе и который создаёт вода, и виновнику придётся заплатить штраф.

Безбилетный проезд — нонсенс

Не стоит пытаться проехать на общест­венном транспорте без билета, так как размеры штрафов очень большие.

Нельзя опаздывать

Пунктуальность относится к отличи­тельным чертам немцев. Опоздания на работу недопустимы, на встречи, в том числе и неформальные — дурной тон. За пропущенный приём, который не был своевременно отменён, придётся заплатить из своего кармана.

Застольный этикет

За столом не принято много разговаривать. Тосты немцы произно­сят только в честь значимых событий. Иностранцев удивляет, почему немцы смотрят в глаза, когда чокаются. Это связано с поверьем, что отсутствие визуаль-ного контакта во время соприкосновения бокалов приведёт к отсутствию любовных отношений на 7 лет.

В ресторане принято оплачивать счёт сразу после того, как его принесли. Щедрые чаевые не приняты (обычно благодарность клиента ограничивается округлением суммы счёта до ближайшего евро).

Что считается неприличным

Нельзя показывать кулак, этот жест трактуется как обвине­ние собеседника в скудоумии. Также неприличным считается держать руки в карманах. Распитие на улице спиртных напитков, в том числе и пива — это повод для штрафа.

Можно ли курить на улице

В Германии разрешено курение в общественных местах. Специальные залы и заведения предусмотрены для тех, кто не курит, а курильщики могут не отказывать себе в удовольствии.