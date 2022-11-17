Год назад «Кур’ер» делал обзор, сколько стоят самые дорогие продукты в Слуцке. По подсказке читателя посмотрели, что изменилось за это время.

Для обзора сходили в три крупных сетевых магазина в городе, но самые дорогие продукты были только в двух из них. В расчёт не брали алкогольные напитки.

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1. Кофе

Самым дорогим товаром оказался растворимый кофе Nescafe Gold Origins Sumatra — 252,82 рубля за 1 кг. В прошлом году эта категория занимала всего лишь 4-е место в нашем рейтинге. Для сравнения, самый дорогой кофе в ноябре 2021-го стоил 154 рубля за 1 кг. Напомним, что в конце прошлого года мы уже предупреждали наших читателей, что кофе заметно подорожает. И это не местная, а мировая тенденция.

2. Лососевая икра

Второе место по стоимости заняла лососевая икра «Санта Бремор». 1 кг стоит 240,07 рубля. Причём за год именно этот товар подорожал всего лишь на 14 копеек. Но пока это не предел, потому что впереди Новый год. Ведь, например, 29 декабря 2021 года самую дорогую икру продавали за 378,84 рубля за 1 кг.

Напомним, что икру убрали из списка постановления №713 о новой системе регулирования цен. Это тоже даёт возможность для увеличения стоимости.

3. Чай

На третьем месте рейтинга разместился чай, если этот товар брать в пересчёте на килограмм. Самым дорогим стал чёрный HYLES в жестяной банке — 198,9 рубля за 1 кг.

4. Конфеты Raffaello

Как и год назад, самыми дорогими остались конфеты Raffaello в упаковке «тортик» — 164,9 рубля. За год их стоимость подросла на 55 рублей.

5. Фуа-гра

Пятое место в рейтинге заняли белорусские консервы из утиной печени от белорусского производителя. 1 кг стоит 140,94 рубля.

В 2021 году второе место в топе занимали импортные сыры с плесенью. Сегодня их нет в слуцких магазинах из-за санкций.

Цены приведены по состоянию на первую половину дня четверга, 17 ноября. Если нашли продукты дороже, то пишите в личные сообщения страниц «Кур’ера» в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» или в Telegram-бот.