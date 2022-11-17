Под Слуцком статуя, которая внушала страх, стала красивой

В конце марта 2021 года сотрудницу «Кур’ера» Александру Шагойко испугала статуя без лица, которая неожиданно возникла в тумане недалеко от Повстыни. Сегодня «Кур’ер» снова посетил те места. Оказалось, скульптуру отреставрировали.

Реставраторы не только вернули женщине с караваем лицо, но и отчистили её от мха, покрыли свежей краской, а также покрасили стелу, перед которой она стоит. На стелу прикрепили табличку с названием местного сельхозпредприятия — «Козловичи-Агро».

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