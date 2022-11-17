Сегодня зашла в магазин «Санта» на 14 Партизан за покупками. Почему-то обратила внимание, как по залу ходили двое мужчин с какими-то списками в руках. Они, останавливаясь около полок с продуктами, рассматривали их и что-то обсуждали. Это точно были не покупатели.



Ходят и ходят, подумала я. Может, какие-то мерчандайзеры или что-то вроде того. Где-то через 15 минут пошла в «Виталюр». Хожу по магазину, смотрю — и здесь они ходят, эти мужчины с бумагами. Интересно, что они проверяли? Спросить у них не решилась.

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