Про Павла Трепещёнка из деревни Сороги, который пишет стихи, музыку и сам исполняет свои песни, «Кур’еру» рассказала его односельчанка Татьяна Михневич. На счёту у Павла несколько десятков авторских песен, их всегда тепло принимают слушатели. А музыкальный талант проявился у него в 3 года. Мы побывали у этого человека, узнали о его жизни, записали песни. Послушайте и вы.

Музыка окружала с детства

Павел Трепещёнок родился на Мядельщине, в деревне Петрачки, там же окончил школу. Его отец был шофёром-трактористом 1-го класса, а мама – медсестрой, но их уже нет в живых. В семье росло двое детей: Павел и его сестра.

«Музыка меня окружала с самого раннего возраста, — рассказывает Павел. — Свет в деревне дали только в 1969 году, но у родителей был патефон, который заводили ручкой, и много пластинок. Я слушал постоянно Марка Бернеса, Людмилу Зыкину, Ольгу Воронец и других популярных тогда исполнителей. Вот их песни и пел. Дома был баян, папа играл и мама немного.

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Когда у нас появилась гармошка, мне было три года, она лёгкая, на ней стал сам что-то пробовать, а в шесть лет уже хорошо играл. В 5-м классе мне купили баян, пошёл в музыкальную школу в соседней деревне Будслав. Там за год прошёл программу трёх классов и дальше двигался с опережением».

Про первую песню

Первую песню Павел написал в 19 лет, когда учился в Минске в культпросветучилище.

«Я тогда готовил себя к службе в армии, бегал по утрам. Один день такой был свежий, дождь прошёл, распогодилось, солнце, — рассказывает Павел. — Что-то нашло на меня, сами собой сложились строчки: «Земля отцов, земля моя великая… Нигде на свете лучше нет, нигде. Росою утренней и дождиком умытая, я низко, низко кланяюсь тебе. Целую я твои ладони сильные. Целую плечи нежные твои. Я присягаю доброй милой Родине в своей безмерной искренней любви. Когда уйду, позволь мне стать былинкою твоих лесов, цветком позволь мне стать, зимою вьюжной – белою снежинкою… Позволь мне сердце для тебя отдать». Я записал слова, приехал на занятия, взял баян и стал наигрывать – так и появилась песня. Показал своим преподавателям, им понравилась.

После первой песни был большой перерыв, служба в армии, дела семейные. А последняя появилась совсем недавно — 14 октября. Отмечали День матери, подумал, как много значит мама в жизни каждого человека, вспомнил свою — и возникли строчки вместе с мелодией: «Маму свою люблю и жалею. С мамой куда угодно пойду. Радуюсь я, огорчаться не смею, низкий поклон за жизнь ей дарю. Мама моя — лучше всех на свете. Мама моя – мой ангел родной. Мама моя, пред тобой я в ответе, прими поздравления в праздник святой!».

Как возникает песня

За эти годы Павел написал несколько десятков песен. Большинство из них – лирические: о родной земле, природе, осени и зиме, об отчем доме, о Великой Победе, о Беларуси.

«Не знаю, как получается песня: или вдруг что-то слышу, или оно должно быть так. Бывает, что слова и мелодия рождаются одновременно. Я не пишу отдельно стихи, только песни, — рассказывает Павел. — Темы не выбираю, складываются по настроению. Вот как-то смотрю на берёзу — почки набухли, гуси в небе летят, и возникли строки. Вернулся в дом и записал песню «Пришла весна».

Часто природа навевает разные чувства. В деревне раньше коров было много. Помню, стоял как-то у околицы в ожидании стада. И родились слова: «Отчий дом, отчий дом, наш родной уголок, пускай вечно в нём всё горит огонёк. Чтоб огонь не погас, не исчезнул уют, нас в доме всегда родители ждут…». Так появилась песня «Отчий дом».

По заказу специально не пишу, не получается. Если посвящаю песню человеку, то я должен о нём что-то знать. Вот в 2018 году отмечали 100-летие Константина Герчика, известного на Случчине человека, уроженца Сорог. Приезжала его дочь, внуки, люди, которые с ним работали, было много гостей. За несколько дней до события меня попросили спеть песню на космическую тему. Думал о нём, вспоминал, что рассказывали наставники, так и сложилась песня об этом человеке. На празднике исполнил, был видеомост с космодромом Байконур. Меня благодарили, обнимали, говорили: «Надо, чтобы эта песня звучала».

Павел пишет песни на русском и белорусском языках. «Хочется, чтобы песня была не лично для себя, а для всех», — добавляет он.

О работе и семье

«Музыка мне всегда нравилась, и хотелось, чтобы и жизнь была связана с ней. В Сороги я попал по распределению, так тут и остался. Работал в Доме культуры (сейчас он закрыт — Прим. редакции), в школе уроки музыки вёл. Потом из программы старших классов эти уроки убрали, оставили в начальной школе, но там ведут сами учителя. В библиотеке предложили работать, когда часов мало стало, согласился. Во всех мероприятиях, которые в школе проходят, участвую, и сам исполняю, и аккомпанирую.

Здесь же в деревне познакомился с женой Натальей, в клубе на танцах. Она работает воспитателем в детском саду. У нас есть сын и две дочери».

Есть у Павла и песни, посвящённые близким людям. Одну, которая называется «Любимая моя, желанная», он подарил жене на юбилей. А песню «Аннушка» для дочери написал, когда в семье только ждали её появления на свет. «Она ещё не родилась, а песня уже появилась, — рассказывает Павел. — Жене нравятся все мои песни. Одну мы написали вместе для малышей в детсаду, называется «Гномик». Им она очень полюбилась. Когда прихожу на занятия, просят: «Гномика! Гномика!».

Про первый концерт

Павел рассказал, что песни рождаются, когда происходящее вокруг что-то трогает в душе. «Помню, весной в 2007 году был на курсах повышения квалификации. Иду по аллее клёнов, листья шумят, потом аллея липовая, а дальше — яблони в цвету. И такая нежность нахлынула ко всему этому. Возникли строчки и мелодия в голове. Пришёл, попросил баян, наигрываю. Женщина рядом с большим интересом слушала, заинтересовалась. Вечером в здании, где мы занимались, вижу объявление, что состоится концерт. Спрашиваю у руководителя курсов: «Что за концерт?». Она говорит: «Приходите, увидите». В большом зале было много зрителей. Кто занимался на разных курсах, играли, кто на чём, на гитарах, на баянах. Пели. Потом вдруг объявляют: «Выступает Павел Трепещёнок. Я был смущён, но спел только что написанную песню. Люди приняли хорошо, долго хлопали».

Про несостоявшуюся запись на радио

Как-то на курсах повышения в Минске у слушателей была встреча с Натальей Гайда, известной белорусской певицей, солисткой музыкального театра. «Когда она услышала мои песни, то сказала, что хорошо бы записать их на радио. Но, когда позвала, это был последний день курсов, а для записи нужны были деньги, а у меня их не было, потому что купил много книг, потратился. Так и не состоялась наша поездка», — говорит Павел.

Нужно сказать, что Павел — скромный человек, соцсети не ведёт и узнать о его творчестве широкой публике сложно.

Премьера песни в музыкальном магазине

По словам Павла, «Осень» — это одна из самых популярных у его слушателей песня. Он рассказал, что написал её в Минске осенью 2016 года: «Мы идём с товарищами, вокруг много клёнов, листья с них так медленно облетают, завораживают… Идём, разговариваем, а у меня в голове эта картинка. Садимся в автобус, едем, а листья всё плывут перед глазами… Говорю товарищам, что у меня такое настроение, песня складывается, а инструмента нет, чтобы наиграть. Поехали в музыкальный магазин. Попросили баян, и продавец дала. Сел в сторонке, кто со мной был, меня окружили, слушают. И запел: «Падают листья, кружатся, осенней поры листопад. В ярко-багровом наряде земля расцветает, как сад. Птицы на юг улетели, не слышно их больше в саду, только лишь листья запели прощальную песню свою: «Осень, осень во дворе. Лист кленовый на земле. В золотом своём ковре — на земле. Падают, ярко сверкают — очень красивый полёт. Танцем своим оформляют тот неземной хоровод. В ярко-багровом наряде украшена наша земля: осенними листьями ярко сверкает опавшая наземь листва…».

Слушатели, кто там был, поразились, как так, на их глазах возникла песня. Не могу объяснить, как это получается».

Про сельскую жизнь и музыку

Павел ведёт привычную для сельчан жизнь: вместе с женой и сыном обустраивает дом, он у них очень уютный. В огороде сделаны высокие грядки, собран урожай. Ещё Павел занимается пчеловодством, в хозяйстве есть корова, козы, а значит, и молоко, и сметана свои.

Ну а музыка – она всегда с ним, где бы он ни находился и чем бы ни занимался: рождаются новые строчки и новые мелодии. Есть у него и песня о музыке. Он рассказал, как она появилась: «В 2002 году ехал в троллейбусе в Минске, и вдруг отключили электричество. Какое-то время стояли, а в голове строчки складывались: «В жизни всякое случается, может всё произойти. Одним нравится, другим не нравится, что поёшь и пишешь ты. Ничего тут не поделаешь, что начертано судьбой, не мила мне жизнь без музыки и не нужно быть другой! Музыка, музыка, как ты хороша! Музыка, музыка – так поёт душа!».