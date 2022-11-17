Открывает нашу новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу» маленькая случчанка Лиза. Лизе семь лет, и в этом году она пошла в первый класс. Кроме школы, она ходит с мамой и сестрой на йогу и на встречи по рисованию.

Дома девочка помогает родным по хозяйству. Вместе с мамой она готовит, моет посуду и застилает постель.

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В своём письме Деду Морозу Лиза попросила подарки для всей семьи: для себя она попросила куклу на липучках, для сестры — скетчбук и кисти.

«А если всего этого не будет, то подари мне костюм Снегурочки, — пишет девочка. — А папе подари «кёрхер», чтобы мыть машину, а маме — платье со Смурфиком».

Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 33) 318 99 30.

Кто помогает делать праздник

1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking

2. Алёна Аль-Тани

3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»

4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM

5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall

7. Дмитрий Листопад, директор сеть магазинов «Еврооптика»

8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»

9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»

10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina

11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»

12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS