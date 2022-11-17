Открывает нашу новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу» маленькая случчанка Лиза. Лизе семь лет, и в этом году она пошла в первый класс. Кроме школы, она ходит с мамой и сестрой на йогу и на встречи по рисованию.
Дома девочка помогает родным по хозяйству. Вместе с мамой она готовит, моет посуду и застилает постель.
В своём письме Деду Морозу Лиза попросила подарки для всей семьи: для себя она попросила куклу на липучках, для сестры — скетчбук и кисти.
«А если всего этого не будет, то подари мне костюм Снегурочки, — пишет девочка. — А папе подари «кёрхер», чтобы мыть машину, а маме — платье со Смурфиком».
Как стать участником
В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилия ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Письма присылайте:
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 33) 318 99 30.
Кто помогает делать праздник
1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking
2. Алёна Аль-Тани
3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»
4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM
5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall
7. Дмитрий Листопад, директор сеть магазинов «Еврооптика»
8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»
9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»
10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina
11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»
12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS