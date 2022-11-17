В книге «Еврейский Слуцк — земной и небесный», которую презентовали в конце сентября, среди про­чих есть раздел «Слуцк в зеркале прессы», где приводятся газетные публикации о жизни города в конце 1800-х годов.

Мы выбрали самые интересные заметки о событиях тех лет, которые публиковались в газетах.

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Холера в Слуцке

«Страшная болезнь (имеется в виду холера, свирепствовавшая в Беларуси в начале 70-x XIX века — Прим.авт.), сразившая прошлым летом множество людей во многих городах, не ми­новала и наш город. Стало известно, что несколько человек умерли внезапной смертью. Болезнь распространилась стремительно и сразу же унесла множество детей, не пощадив, впрочем, и взрослых.

Тогда люди поняли, что надо принимать меры, чтобы остановить эпидемию. Собирали собрания и создали комитет, вооружённый всеми медицинскими и лечебными средствами. Двум еврейским врачам положили жалование, чтобы они всё время находились в готовности оказать помощь любому. Также решено было платить доктору Машевскому, чтобы он помогал навещать больных (из числа бедняков) и чтобы по его рецептам им выдавали в аптеке лекарства. Людей предупредили, чтобы они не ели тяжёлую пищу.

Женщинам, а также юношам и девушкам до восемнадцати лет запрещено поститься, а мужчинам, которые чувствуют, что пост может повредить их здоровью, разрешается есть и пить.

На случай внезапного приступа в помещении комитета поставили самовары. Каждую ночь в помещении комитета находятся дежурные.

Призвали всех горожан внести пожертвование, чтобы собрать денег, которых хватит, чтобы содержать этих сирот, чьи родители умерли во время эпидемии».

1872 год

Как сгорело полгорода

«В прошлый вторник начался пожар (причина неизвестна), уничтоживший в нашем городе около тысячи домов. Огонь появился в три часа дня, и в течение следующих трёх часов город был уничтожен. В огне также погибли несколько человек.

Большинство погорельцев лишились всего. Мужчины вместе со своими жёнами и детьми бежали в поля, где провели ночь. Нескольких больных вынесли в поля прямо на их кроватях. Так же поступили с роженицами и их детьми. На вторую ночь в полях не осталось ни души, поскольку милосердные люди разобрали несчастных по домам.

Состоятельные горо­жане также раздают погорельцам хлеб, бобы и картошку. Из окрестных местечек ежедневно доставляют продукты.

Минский губернатор Касинов пообещал помочь несчастным, милосердный государь послал на пропитание погорельцев пожертво­вание в размере пяти тысяч рублей серебром, а виленский губернатор Потапов — тысячу рублей серебром.

Мемельское общество перевело семьдесят пять рублей, из Бобруйска прислали восемьдесят пять рублей, из Ляховичей — сто рублей, из Узды — двадцать пять рублей, из Несвижа — семьдесят пудов хлеба, из Старобина — сорок пудов хлеба и двести булок из пшеничной муки. Мацкович, человек со средствами, прислал пожертвование в размере полутора мер тонкой муки и полутора мер грубой муки, сорока пудов хлеба и шестисот хал из пшеничной муки. Peб Йосеф Фульман прислал полторы меры ржаной муки. Из Уречья прислали двадцать пу­дов хлеба, из Вызны — двадцать пудов хлеба, из Грозова — пятнадцать пудов хлеба».

1868 год

Волк-убийца

«Страшное несчастье произошло в Слуцком уезде 27 января 1861 года. Бешеный волк, привыкший убивать, объявился в окрестностях Копыля и там, в двух верстах от города, загрыз путника — жителя Копыля. Оттуда волк пробрался во двор, где напал на человека и нанёс ему раны. Затем волк ворвался в деревню Ванелевичи, принадлежащую помещику Рейтану, и там задрал крестьян — тридцать пять мужчин и два­дцать трёх женщин.

После этого волк набросился на храброго человека. Когда хищник раскрыл пасть, этот мужик засунул ему в глотку свою левую руку, а правой рукой прижал его к стене и стал душить. При этом мужик кричал и звал на помощь. Наконец подоспел солдат, вооружённый топором, и изрубил волка на куски. Вceгo этот волк убил и ранил шестьдесят человек».

Из рапорта пристава Здравицкого

Мошенник исчез без следа

«Слуцк. На прошлой неделе здесь произошёл случай, давший пищу для разговоров всем жителям нашего города. Случилось же вот что. В среду в городе поя­вился мужчина в красивой длинной одежде и шёлковой шапочке, с длинными пейсами, среднего роста, с маленькой желтоватой бородой. Весь его облик свидетельствовал о том, что приезжий — человек богобоязненный.

Горожанам он представился директором крупной торговой фирмы в Лодзи. Когда его спросили, что привело его к нам, он ответил, что его хозяин, купец, торгующий мануфактурой, отправил в Бобруйск товар на восемь тысяч рублей серебром, предназначенный разным лавочникам, а когда товар был уже в дороге, получил телеграмму, что его получатели собираются заявить о банкротстве. Хозяин пришёл в ужас и поспешно отправил его на станцию Ляховичи, чтобы задержать там товар. Он же, восполь­зовавшись случаем, приехал сюда, чтобы побывать на могиле своих родителей, где не был вот уже много лет.

Местных торговцев приезжий окутал ложью, поведав каждому из них, где он всегда покупает и на сколько тысяч. Остановился он не в гостинице, но в частном доме, объяснив, что потратил много денег и гостиница ему не по карману.

Многие местные торговцы тканями предложили ему стать их компаньоном и открыли ему свои кошельки. За короткое время он собрал приличную сумму денег, а на исходе субботы уехал и исчез без следа».

1897 год