Cлуччанка Екатерина обратилась в редакцию «Кур’ера», чтобы поздравить жителей Омговичей с наступающим праздником — Днём работников сельского хозяйства. Она рассказала, почему люди из этой деревни так запали ей в душу.

«Попала в Омговичи случайно и проработала здесь в частном магазине полтора года. По случаю праздника хочу поздравить изумительных жителей этой изумительной деревни.

Я городской житель. Никогда бы не могла подумать, что мне так понравится это место, просто в него влюбилась. Сельчане меня поразили: очень добрые, милые, отзывчивые люди. Мне было приятно с ними работать. Отдельная благодарность почтальону Галине Колосовой — это человек души, человек-праздник. Она всегда заходила в магазин с улыбкой, несмотря на погоду или усталость, всегда доброжелательная и открытая.

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Хочу поблагодарить грузчика Виктора Васильевича Скопца. Может, не сразу, но мы друг к другу привыкли и подружились. Он так облегчал труд продавцов. Хочу поблагодарить и своего работодателя Марию Ивановну Колос, её дочь Ольгу, с которой вместе работали, и её мужа. И тоже поздравить с праздником!

Мне этот год очень запомнился, и Омговичи остались в моей душе. Я много раз здесь видела, как местные жители друг другу помогают, не оставляют одиноких или тех, о ком забыли близкие. Люди приходят в магазин, покупают продукты и просто им относят. Когда спрашивала, почему они так делают, говорят: «Жалко мне их». И так поступает не один человек — на это трогательно смотреть. Жители деревни как-то по-наивному добры. В городе такое вряд ли увидишь, там всё иначе, там жизнь совсем другая.

А сама деревня очень красивая, летом просто курорт! Жизнь в этом месте оставила сильное впечатление. Кстати, в Омговичах нашла свою любовь на третий день с начала работы, и мы больше года вместе. Это Владимир, его тоже поздравляю с праздником.

Жители в селе — это вечные труженики. Они многие отработали на земле 30 и 40 лет, в колхозах. От чистого сердца поздравляю их с праздником — Днём работников сельского хозяйства. Желаю им крепкого здоровья, успехов, благополучия, чтобы всё у них было хорошо!»