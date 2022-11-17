Деревня Новый Гутков расположена в 25 километрах от Слуцка, в пяти километрах от населённого пункта с похожим названием Старый Гутков. Недавно «Кур’ер» побывал там. Жители села рассказали, как живут, чем занимаются и что им известно об истории возникновения поселения.

Мы поговорили с Марией Аземшей, предки которой жили здесь с момента основания деревни. Вот что она рассказала:

«И Старый, и Новый Гутков образовались практически одновременно на рубеже 20 века с разницей всего в пару десятков лет. Люди здесь покупали землю. Это были два наиболее пригодных участка для земледелия между болотами. Наша деревня продолжала формироваться с начала 20 века и максимум до 1910 года. Старый Гутков, возможно, чуть пораньше. На картах 1864 года нет ни Старого, ни Нового Гуткова, только лес да болото.

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Я думаю, что название деревни как-то связано с фамилией Гутковские. Отец дедушки из деревни Сороги пришёл, как говорят, «у прымы», т.е. к невесте в дом. Семья бабушки Марии Змачинской была в числе первых, кто купил землю в Новом Гуткове».

Про название деревни

«А вот с названиями вообще свистопляска какая-то… На военных картах 30-х годов эти деревни вообще называются по-разному: Старый Гуток и Новое Гудково. Но коренные жители нашей деревни, среди которых мои бабушка Юзефа и дедушка Алесь, никогда её так не называли. Опять же, фамилия Гутковский ведь неспроста. Первоначально здесь селилась малоземельная шляхта. Жила даже семья, по словам бабушки, бывшие дворяне. На местном кладбище есть могилы Гутковских, Змачинских, Духновских.

Я нашла интересный документ — справочник населённых пунктов Беларуси за 1909 год, где упоминается Новый и Старый Гутков. Любопытно, что в этом документе упоминается населённый пункт с названием «Гутково под горою», а в позднейшем издании за 1924 год его уже нет», — рассказала Мария.

Что есть и чего нет в деревне

Новый Гутков во время войны сожгли полностью, потом люди постепенно отстраивались.

Деревня состоит из одной улицы с гравийным покрытием. Глубокой осенью работы на приусадебных участках окончены, поэтому людей во дворах мало. Большинство участков аккуратно обихожены и сами строения содержатся в порядке. В населённом пункте порядка 30 жителей живут постоянно, но многие приезжают только на тёплый сезон из Слуцка и Минска.

Никакого производства в деревне нет. Зато есть фермер из числа местных жителей, который очень любит свои места.

Социально-культурных объектов тоже нет. Раньше была начальная школа и магазин. «Вот осенью приезжали из клуба с самодеятельностью, так просто встали посреди улицы и пели. Но нам и это в радость, потому что редко кто-то заглядывает сюда», — рассказывают местные жители.

Автолавка приезжает два раза в неделю. В деревню проведён интернет, но случаются перебои с электричеством. Некоторые жители рассказали, что мощности передающих электросетей не всегда хватает, чтобы одновременно включать бытовые электроприборы. «Когда у меня работает электрокотёл, то чайник уже не включишь — вырубает, — отметила одна из женщин. — Очень надеемся, что мощность у подстанции сделают больше».

Уличные опоры линий электропередачи — деревянные, в некоторых местах сильно покосились. Бетонная опора только одна, её заменили, когда старый столб упал.

О местных жителях

Александр и Вера Духновские — пенсионеры.

Их дом выделяется резными наличниками на окнах, их изготовил сын Алексей. Хозяева показали участок. Его с любовью также обустраивает их сын. Летом сюда приезжают все родственники. Тут есть и уютная беседка, и мини-площадка для баскетбола, качели, стильная душевая кабина. В сезон супруги трудятся на участке. Они показали, как он выглядит. В холодное время года хозяйка любит читать и вышивать. Вера показала свои работы.

Нине Пархимович 79 лет, сейчас она в большом доме одна, муж умер.

Её предки тоже жили в Новом Гуткове. В прошлом Нина — доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии в минском вузе. «Мне всё здесь нравится. Только не хватает живого общения, жизнь очень уединённая, каждый в своём доме».

Нина рассказала интересную историю из своего детства: «В школу мы ходили с ребятами в Сороги, за 7 километров отсюда. Особенно страшно было зимой. Собирались группой, родители давали каждому факел — палку, обмотанную тряпкой и намоченную керосином. Когда дорога приближалась к лесу, появлялись голодные волки, и мы зажигали факелы. Страшно было — не передать: они воют, глаза светятся… Но огня боялись. А идти около часа».

Ещё одна жительница деревни — Полина — тоже на пенсии.

Полина с мужем оказалась в Новом Гуткове, когда людей отселяли из Наровлянского района после Чернобыльской аварии. Переселенцы построили этот дом, он у них с балконом. Сейчас мужа уже нет в живых. Полина выращивает на участке овощи, ягоды, фрукты. Но говорит: «По сравнению с Наровлянской здесь земли бедные. Чтобы что-то выросло, нужно постараться и потрудиться».

Женщина угостила солёной капустой, которая оказалась отменной на вкус. Полине нравится в Новом Гуткове, правда, она отметила, что в этом году стали значительно дороже дрова.