С 5 декабря меняется расписание автобусов №16 «Чехова — Автовокзал» и №16Б «Чехова — Поликлиника».

Случчане рассказали Владимиру Гоге, председателю Слуцкого райисполкома, что дети, которые учатся в СШ №10, иногда не успевают добраться из микрорайона «Чехова» к началу занятий. Родители попросили перенести время отправления автобуса.

Реклама

Филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс» учёл пожелания жителей и внёс изменение в расписание движения автобусов с 5 декабря.

По будням время отправления автобуса №16 «Чехова — Автовокзал»:

от «Автовокзала» смещается с 7.08 на 7.05, с 7.55 на 7.45;

от «Чехова» смещается с 7.30 на 7.26, с 8.15 на 8.05.

По выходным дням отправление №16 «Чехова — Автовокзал»:

от «Автовокзала» смещается с 7.08 на 7.05;

от «Чехова» — с 8.15 на 8.05.

Отправление автобуса №16Б «Чехова — Поликлиника» от «Чехова» смещается с 7.30 на 7.26, от «Поликлиника» — с 7.57 на 7.46.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.