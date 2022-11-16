На сайте «Кур’ера» прочитал об аварии с трактором на дорожной развязке возле Лучников. А ведь это не единичный случай, такое происходит по несколько раз за год. ДТП там – закономерность, а не случайность.

Это беда всех таких «карманов». Помню, когда было смертельное ДТП возле деревни Городище, там сразу поставили камеру и знак ограничения скорости.

Мне кажется, что когда проектировали участок дороги возле Лучников, то не учли местный трафик, местную специфику. Не учли, что на этом участке проходит много коммунальной и сельхозтехники.

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Моё предложение как водителя и человека, который каждые выходные по два-три раза пересекает эти «карманы», — поставить знак ограничения скорости, например, до 70. Думаю, что вопрос со знаком решится, если подключатся местные хозяйства и местные власти. Мне кажется, что такое предложение поможет сохранить людям и имущество, и здоровье, и жизни».

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