Парень из Слуцка рассказал о своей службе на границе

«Сейчас в запас уходит очередная смена военнослужащих пограничной службы. Один из тех, кто осознанно выбрал этот путь, — уроженец Слуцка Павел Гужев, которому выпало проходить службу на погранзаставе «Дивин», — сообщается на сайте газеты «Кобринский вестник».

«Понравилось то, что служба очень разнообразная и предполагает выполнение множества различных задач. Запоминается больше всего, конечно, задержание нарушителей, когда приходится применять на практике всё, чему тебя научили, чтобы обеспечить порядок и спокойствие людей», — цитирует слова случчанина vkobrine.by.

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Как отмечает пограничник, никаких особых сложностей в ходе службы он не испытывал. По словам Павла Гужева, воинский коллектив устроен таким образом, что рядом всегда есть товарищи, которые помогут и поддержат в любой ситуации. Главное, чему он научился за время службы: быстро и уверенно принимать решения, от которых зависит конечный результат, ставить цели и добиваться их.

Всем, кто также хочет служить на границе, Павел советует быть в хорошей физической форме и морально подготовиться к тому, что выполнять задачи нужно будет в быстро меняющихся условиях: от погодных до предполагаемого поведения нарушителя. По его словам, это непросто, однако именно в таких обстоятельствах лучше всего закаляется характер и приобретаются навыки защитника и хранителя своей семьи и Родины.