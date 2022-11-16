Почему тот, кто платит деньги, считает, что ему всё можно? Можно грубить, требовать, задавать вопросы убийственным тоном, затыкать рты тому, кто не так, по мнению плательщика, отвечает.

Почему деньги стали мерилом хамства и завышенных требований?

Реклама

Стала невольным свидетелем ситуации: ехала из Минска домой в маршрутке. Потенциальная пассажирка стала предъявлять претензии водителю. Казалось бы, почему? Потому что водитель отошёл от машины по необходимости. Вечер, темно, на стоянке никого нет. Вы бы бросили машину открытой? Скорее всего, нет!

Уверена, женщина сознательно провоцировала конфликт, так как её тон был абсолютно агрессивным. Ей нужен был скандал. Стала на повышенных тонах выговаривать водителю: «Почему я подошла, а машина закрыта?» Водитель отвечает: «Я разве не могу отойти от машины?» Что я слышу от неё: «Закройте рот, вам деньги платят!»

Вы думаете, дело этим закончилось? Она стала угрожать милицией, сказала, что кого-то там вызовет.

Самое интересное — это время ожидания. Знаете, сколько оно составило? Не более минуты! Минуты! Из-за минуты нужно было устроить скандал с угрозами! Каково, а?

Замечу, в другой фирме пассажирских перевозок посадка в маршрутку осуществляется только перед отправлением. И водителя меньше всего волнует, сколько вы стоите и ждёте возле машины.

В этом случае я сочувствую водителю. Очень хочется подобного пассажира размазать «мордой по стене», ибо потребительский терроризм не знает границ. Таких потребителей необходимо наказывать за провокации.

Даме невдомёк, что от состояния водителя зависит, вернётся ли она домой живой и невредимой. Сможет ли водитель спокойно выполнять обязанности после того, как его на ровном месте оскорбили.

Или только потребитель у нас имеет право на уважительное отношение? Все остальные — продавцы, водители, специалисты по работе с клиентами — всего лишь обслуживающий персонал? Не много ли чести для скандалистов? Напомню, у нас свобода выбора. В том числе и в выборе средств передвижения. Хочешь сидеть сразу, придя на место отправления? Купи машину. Будешь себя спрашивать, куда и когда отходить. Бросать машину открытой или нет. Садить в неё пассажира или кататься самой.

Интересно, есть ли совесть у этой пассажирки? Извинится она перед водителем за своё хамство или нет? Поймёт ли, что плата за услугу — это не повод плевать человеку в душу, какое бы у неё ни было настроение.

Вряд ли извинения будут, но, возможно, благодаря моему мнению очередная скандалистка вовремя остановится и перестанет выливать негатив на окружающих. Некрасиво это. И подло.

Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Тот, кто забыл о золотом правиле нравственности, создаёт неприятности себе и окружающим. И хочется, чтобы таких было как можно меньше в нашем обществе.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость»