Реальные располагаемые доходы белорусов продолжают снижаться: за январь — сентябрь они снизились на 3,8% к такому же периоду прошлого года, за январь — август падение составляло 3,6%. Такой статистикой 15 ноября поделился Белстат.

Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные к уровню инфляции. Является одним из главных экономических показателей благосостояния людей.

В общем объёме денежных доходов зарплата занимает 64,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности — 8,1%, пенсии, пособия, стипендии — 22%, доходы от собственности и прочие — 5%, сообщает Белстат.

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Реальные располагаемые доходы белорусов падают на фоне чуть замедлившейся инфляции, которая в октябре составила 15,2% годовых, пишет Office Life.