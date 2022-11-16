В редакцию «Кур’ера» позвонила случчанка. Она попросила разобраться, почему цена на один и тот же медпрепарат от одного производителя в разных аптеках отличается ни на копейки, а на рубли. Это касается не только зарубежных средств, но и белорусских.

Для примера возьмём латвийский препарат с действующим веществом мельдонием. Если брать упаковку на 60 капсул (500 мг). По данным сайта tabletka.by на 15 ноября, самая дешёвая упаковка стоит 29,58 рубля, а самая дорогая — 50,7 рубля. Причём оба места — частные аптеки. Разница в стоимости составила 21,12 рубля, то есть в 1,7 раза.

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В аптеке с самым дешёвым мельдонием «Кур’еру» пояснили, что каждый месяц у них есть определённый перечень препаратов, на которые руководство сети делает скидки. Как раз это лекарство и вошло в перечень ноября.

По данным на 15 ноября, белорусская биодобавка с активированным углём есть в наличии в семи частных аптеках. Самое дешёвое предложение за пластинку с 10 таблетками — 0,26 рубля, а самое дорогое — 0,7 рубля. То есть разница составляет 0,44 рубля, то есть в 2,7 раза.

В первой аптеке «Кур’еру» не ответили, почему этот препарат такой дешёвый. Тем более его поставка была недавно — только в октябре этого года.

Почему такая разница в цене

В отделе по ценам на лекарственные средства Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Кур’еру» пояснили, что на стоимость препаратов влияет много факторов. Первый — это скидка, второй — условия и даты поставок, поэтому действительно цена может заметно отличаться. В любом случае она должна быть выдержана в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11 августа 2005 года, где отражены предельные максимальные оптовые торговые надбавки. Документ распространяется на все лекарственные средства.

«Допустим, если взять самый дешёвый сегмент, то установлена предельная надбавка оптовая — 9%, а торговая — 30%, — разъяснила специалист отдела. — На сегодняшний момент препарат из этой группы стоит где-то до 14 рублей. Но не все оптовые организации применяют максимальный порог — могут взять 1%, а не 9%. То же самое и в «рознице» — может быть потолок в 30%, а может быть и 5%. Получается, на один и тот же препарат при применении различных надбавок могут быть разные цены. Такое может быть даже в рамках одной аптечной сети: кому-то поступил препарат 1-го числа месяца, а кому-то — 5-го. При формировании конечные цены могут отличаться.

Чтобы ориентироваться в ценах, есть хороший ресурс tabletka.by. Там можно посмотреть, где на конкретный препарат есть «комфортная» цена».

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