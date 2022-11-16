Следственное управление УСК по Брестской области рассказало про подробности расследования уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Пинска. Он обвиняется в покушении на убийство двух человек, а также в том, что вовлёк в преступление своего 11-летнего сына.

По данным следствия, 5 июля компания мужчин дома распивала спиртное. Вечером между хозяином жилья и знакомыми завязался конфликт. Домовладелец избил 37-летнего гостя, нанеся не менее 18 ударов по голове и телу. К совершению преступления присоединился ребёнок, который ударил потерпевшего порядка 40 раз.

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Потом мужчина взял пневматическое ружьё, сын принёс ему пули, и с близкого расстояния обвиняемый расстрелял двоих гостей. Когда потерпевшие потеряли сознание, обвиняемый вызвал «скорую».

Осознав противоправность своих действий и наступивших последствий, до приезда сотрудников правоохранительных органов злоумышленник попытался скрыть следы преступления, спрятал ружьё, а также стал оказывать психологическое давление на пострадавших, чтобы они утаили суть конфликта и обстоятельства произошедшего. Сотрудники милиции задержали мужчину.

Следователи с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли пневматическое ружьё, пулю и записи с камер видеонаблюдения, установленные в доме обвиняемого.

На видеозаписях запечатлено, как злоумышленник вместе с сыном избивают жертву и процесс расстрела.

По уголовному делу проведён комплекс экспертных исследований. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, обоим жителям Полесья причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, сопровождавшиеся массивной кровопотерей.

Обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался, всячески противодействовал следствию и оказывал давление на потерпевших, чтобы они давали показания о том, что конфликт произошёл по их вине и претензий к обидчику не имеют.

В ходе изучения личности фигуранта установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности, был приверженцем традиций бандитов 90-х годов, поддерживал тесные связи с представителями криминального мира. Произошедшие 5 июля события были важны для поддержания «авторитета».

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц, с особой жестокостью, группой лиц) и ч. 3 ст. 172 (вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сын обвиняемого не достиг возраста наступления уголовной ответственности, однако информация о совершённом преступлении направлена в компетентные органы для принятия мер реагирования.