Друзья, здравствуйте. Сегодня Instagram — это соцсеть №1 в Слуцке. «Кур’ер» снова планирует рассказать о самых интересных и полезных слуцких аккаунтах в этой соцсети и их авторах.

Как и в прошлые годы, мы соберём и проанализируем несколько сотен Instagram-аккаунтов, определим номинации (каждый год они разные), составим longlist этих профилей, затем shortlist. А потом жюри будет страдать, определяя, кому же отдать предпочтение. Как, кто, где, что и когда церемония награждения — следите за публикациями.

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СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.