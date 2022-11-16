Читатели и корреспондент «Кур’ера» прогулялись по Слуцку и его окрестностям с 14 по 16 ноября.

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Макет скелета в окне одного из домов города стоит года три. Недавно у него появились медали. Фотографии: Руслан Березовский
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Ромашки цветут в середине ноября. Фотографии: Инна Шилович
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Закат на Каморе
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Фотографии: Ольга Паздерина

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Ремонт здания ГДК продолжается
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Рыбак на Случи в центре города
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Ремонт стоянки около «Белтелекома»

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Слуцк, фото
Клумбу с цветами на центральной площади укрывают на зиму еловым лапником. Фотографии: Алексей Скрынников

Слуцк, фото

Слуцк, фото

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