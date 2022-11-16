15 ноября исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Адерихо — учёного-лесоведа, геоботаника, картографа Беларуси, уроженца Случчины.

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого и близлежащих районов.

Крестьянское детство

Владимир Адерихо родился 15 ноября 1937 года в деревне Горки Беличского сельсовета Слуцкого района в многодетной крестьянской семье. Учился в Беличской средней школе.

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В 1955 году поступил на лесохозяйственный факультет Белорусского лесотехнического Института им. С.М. Кирова (ныне Белорусский государственный технологический университет), который окончил в 1960 году. Так он стал инженером лесного хозяйства. Первым местом работы, куда он был направлен после вуза, было Белорусское лесоустроительное предприятие ВО «Леспроект», где проработал четыре года.

От инженера до ведущего научного сотрудника

В октябре 1964 года Владимир перешёл на работу в лабораторию геоботаники Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича АН БССР, где прошёл путь от старшего инженера до ведущего научного сотрудника лаборатории геоботаники. Помимо таланта, он отличался трудолюбием, принципиальностью и скрупулёзностью в том, чем занимался.

Успешная работа на производстве, быстрое овладение методиками геоботаники, почвоведения, фитоценологии, картографии позволили сразу включить Владимира в тематику научных работ лаборатории и поручать ему ответственные задания.

Он становится соисполнителем темы «Составление карты растительности Белоруской ССР», соавтором монографии «Растительный покров Белоруссии» с картой растительности масштаба 1:1000000.

Защита диссертации

В декабре 1967 по ноябрь 1970 года под руководством академика И.Д. Юркевича при лаборатории геоботаники подготовил и защитил кандидатскую диссертацию, связанную с изучением ясеневых лесов Беларуси. В мае 1971 года Владимир Адерихо защитил кандидатскую диссертацию, и ему присуждается учёная степень кандидата биологических наук.

Вся научная деятельность Владимира Степановича связана с изучением широколиственных лесов. Он установил особенности их географического размещения, закономерностей формирования и роста ясеневых, кленовых, липовых и дубовых фитоценозов (фитоценоз — растительное сообщество с относительной однородностью видового состава, определённой системой взаимоотношений растений друг с другом и со внешней средой. — Прим. редакции).

Владимир Адерихо вошёл в число тех белорусских учёных, которые создали основу геоботанической науки в Беларуси. Умер он 7 февраля 2006 года.

Научные работы

По результатам исследований Владимира Адерихо (в соавторстве и самостоятельно) опубликовано свыше 125 научных работ, из них 5 монографий и 10 карт растительности (М 1:300000, М 1:600000, М 1:1000000, М 1:2500000 и др.).

В 1972 году ему присуждена Государственная премия БССР в области науки за цикл выполненных работ по изучению структуры растительного покрова Беларуси.