Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 17 ноября.

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Сколько «тунеядцы» платят за «коммуналку»

Граждане, не занятые в экономике Беларуси, уже полтора года оплачивают коммунальные услуги по-новому. Раньше они возмещали, как все, около 80% затрат на потребляемую электроэнергию и 20% — на тепловую, сейчас же за подогрев воды и отопление рассчитываются по полной стоимости.

Как случчане спасают грача, в которого стреляли

Случчанка рассказала в проекте Lampa.kurjer.info интересную и одновременно грустную историю про спасение сотрудниками парикмахерской раненой птицы.

В подарок сыну выбрали формикарий. Что это?

Современных детей сложно чем-то удивить, поэтому подарок сыну искали долго. В итоге подарили формикарий, и его восторгам не было предела.

Случчан массово проверяют на ВИЧ. Что важно знать

В конце октября три сотрудницы нашей редакции заболели ОРВИ. Во время визита к врачу в «красной зоне» Слуцкой поликлиники всем троим выписали направление на анализ крови из вены. Одну из сотрудниц предупредили, что анализ — на ВИЧ. Но две другие не знали, на что сдают кровь. За комментарием мы обратились к главному санитарному врачу Слуцкого района Павлу Кучко и заведующей Слуцкой взрослой поликлиникой Елене Малишевской.

«Учитель должен трудиться и совершенствоваться»

11 ноября свой 80-летний юбилей отметил Иван Павлович Лазовский. Он более полувека трудился в Слуцкой школе №10, дал знания тысячам учеников, подготовил победителей многочисленных олимпиад и конкурсов. Его любят и уважают бывшие ученики и коллеги.

5 причин написать письмо Деду Морозу газеты «Кур’ер»

«Кур’ер» запускает традиционную благотворительную акцию «Письмо

Деду Морозу». Её мы проводим уже больше 10 лет. И у нас есть пять твёрдых аргументов, почему ребятам стоит поучаствовать в конкурсе.

Как работает детская поликлиника

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