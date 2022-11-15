Многие случчане, гуляющие и проходящие по набережной Случи, порадовались новым скамейкам, которые подарили городу предприятия. На каждой лавочке нанесено название  организации, которая её изготовила.

Они разные по дизайну и материалу. Хорошее место получилось. Днём здесь отдыхают родители с детьми, сидят бабушки и дедушки, а вечером собирается слуцкая молодёжь.
скамейки
Фото: Наталья
На днях обратила внимание, что последняя в ряду деревянная скамья уже сломана. Расстроилась, когда увидела, что с ней сделали. Разбили, раскурочили крепления. Не постеснялся вандал, даже подпись поставил.
скамейки

 

скамейки

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