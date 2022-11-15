В редакцию «Кур‘ера» читатели обращаются по разным поводам. На прошлой неделе много поздравлений с 80-летним юбилеем пришло в адрес слуцкого учителя Ивана Лазовского. Писали также читатели про ремонт дорог и тротуаров, качество воды и уничтожение берёз на кладбище.

Поздравления учителю

Более 30 случчан через наши страницы в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer поздравили с 80-летним юбилеем Ивана Лазовского, учителя школы №10. Вот что написала A_l_i_s_f_chaika: «С юбилеем вас, уважаемый Иван Павлович! Крепкого здоровья! Спасибо за ваш труд, за умение любой сложности задачу объяснить на пальцах, за привитую любовь к предмету и его глубокие знания». А strelkovichmaksim отметил: «Невероятно интересный человек! Таких в мире единицы! Присоединяюсь к поздравлениям!». Владимир Чаботько написал: «Я в человечности выделю справедливость, чувство, сильно обострённое в детстве. Уже только за это Иван Павлович среди школьников пользовался уважением. И именно на его примере я понял разницу между учителем и педагогом. А ещё — незабываемые уроки! С юбилеем!» (материал «Кур‘ера» об учителе Иване Лазовском читайте здесь).

Знак стоит, ремонт запланирован

Случчанин Руслан Березовский снова обратился в «Кур’ер» по вопросу моста, что на улице Максима Богдановича возле Новодворцев. На этом мосту в 2021 году поставили знак, запрещающий проход по одной из пешеходных дорожек (если смотреть в сторону Новодворцев — справа). В ДРСУ-125, которое обслуживает мост, объяснили, что перекрыли тротуар для безопасности после обследования. А мост включили в перспективный план ремонта на 2021-2025 годы. Руслан Березовский указывает, что запрещающий знак всё ещё стоит на месте, а мост пока не отремонтировали.

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Про остановку и водопроводную воду

Михаил, житель деревни Аталезь Столбцовского района, посетовал, что автобус перестал останавливаться в конце деревни. «Раньше автобус останавливался в двух местах. А сейчас высаживает людей только у магазина, а потом километр старики с палочками, сумками тащатся в другой конец, хотя автобус едет дальше в другую деревню мимо этого места. Мы обращались в Столбцовский райисполком, нам ответили, что там место не оборудовано. Так ведь и у магазина оно тоже не оборудовано – ни скамьи, ни навеса, ни площадки специальной там тоже нет.

А вода в нашей деревне какая? Обслуживает наш район КУП «Слуцкводоканал». Вода в водопроводе — как в луже — коричневая ржавчина. Свиньям нельзя давать! Когда дождёмся нормальной воды, тоже не знаем».

Разбирают плитку на аллее

Сергей, житель Слуцка, обратил внимание, что в конце аллеи в честь Года малой родины, расположенной на набережной Случи, кто-то начал разбирать тротуар и растаскивать плитку. Он прислал фото. Кроме того, мужчина недоумевает, почему аллея как-то непонятно обрывается, утыкаясь в сточную канаву. Он считает, что её можно было как-то логично завершить, например, площадкой со скамейкой.

На кладбище ошкурили берёзы

Случчанин Александр считает недопустимым поступать так с деревьями, тем более на кладбище. «Когда был последний раз на кладбище возле Новодворцев, то увидел такую картину. Кто-то возле могил содрал кору у берёз, — рассказал мужчина. — Как это назвать — вандализмом или экологическим правонарушением? Деревья молодые, красивые, они, конечно, погибнут. Установить нарушителя, конечно, возможно. Займётся ли кто этим?».