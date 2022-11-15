«Кур’ер» посмотрел цены на живые ели и сосны от Слуцкого лесхоза.

Актуальные цены в торговых точках города и в лесничествах опубликованы на сайте предприятия. Пока нет даты начала продажи новогодних деревьев в этом году и информации про новую стоимость, сказали «Кур’еру» в Слуцком лесхозе.

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Дерево новогоднее высотой Стоимость в городе, рублей декабрь 2021 года ноябрь 2022 года (без НДС) до 1 м 12 10 1,01-2 м 15 12,5 2,01-3 м 19 15,83 до 1 м, упакованное 12,5 10,42 1,01-2 м, упакованное 16 13,33 2,01-3 м, упакованное 20 16,67 1 м, в кадке 20 16,67 букет новогодний 4,5 3,75

Напомним, что в прошлом году ёлки продавали на площадке между Домом быта и универмагом, около остановки «Дом культуры» и на Борисовца, 9 (здание администрации Слуцкого лесхоза).

В ТЕМУ. Почему живые ели экологичнее искусственных

В публикацию внесены правки в 17.15. Уточнена информация по ценам на сайте лесхоза.

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