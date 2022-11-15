«Кур’ер» посмотрел цены на живые ели и сосны от Слуцкого лесхоза.
Актуальные цены в торговых точках города и в лесничествах опубликованы на сайте предприятия. Пока нет даты начала продажи новогодних деревьев в этом году и информации про новую стоимость, сказали «Кур’еру» в Слуцком лесхозе.
|Дерево новогоднее высотой
|Стоимость в городе, рублей
|декабрь 2021 года
|ноябрь 2022 года (без НДС)
|до 1 м
|12
|10
|1,01-2 м
|15
|12,5
|2,01-3 м
|19
|15,83
|до 1 м, упакованное
|12,5
|10,42
|1,01-2 м, упакованное
|16
|13,33
|2,01-3 м, упакованное
|20
|16,67
|1 м, в кадке
|20
|16,67
|букет новогодний
|4,5
|3,75
Напомним, что в прошлом году ёлки продавали на площадке между Домом быта и универмагом, около остановки «Дом культуры» и на Борисовца, 9 (здание администрации Слуцкого лесхоза).
В ТЕМУ. Почему живые ели экологичнее искусственных
В публикацию внесены правки в 17.15. Уточнена информация по ценам на сайте лесхоза.
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