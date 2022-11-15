С 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре состоится чемпионат мира по футболу, где примут участие 32 команды из разных уголков планеты. «Кур’ер» будет следить за чемпионатом и предлагает порассуждать на тему, какие команды не являются фаворитами мундиаля и могут оставить приятное впечатление по его окончании или даже приятно удивить. Речь в данном материале пойдёт о скрытых фаворитах или, как в народе говорят, о «тёмных лошадках».

Сборная Нидерландов

«Оранжевые» являются фаворитами группы А и в плей-офф должны выходить с первого места. Группа у сборной Луи ван Гала (который вернулся на свой пост в третий раз) не сложная, поэтому и проблем игроки испытать не должны.

Теперь несколько слов о самой сборной. Нидерланды без проблем выиграли отборочный турнир к мундиалю, где взяли первое место. Единственная осечка была в матче со сборной Турции, но добавим, что в ответном матче та же сборная Турции проиграла Нидерландам с разгромным счётом 1:6. На ЧМ в 2010 сборная взяла серебро, а в 2014 — бронзу. К сожалению, на предстоящем первенстве не обошлось без травм. В составе точно не сыграет один из лидеров сборной Джорджиньо Вейналдум, который пропустит ЧМ из-за перелома ноги. Стиль игры сборной — ярко выраженный, остроатакующий футбол, который, вероятно, поможет сборной забраться как можно выше по турнирной сетке.

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Сборная Испании

Разумеется, «Фурия Роха» — это уже не та, которая выиграла чемпионат мира в 2010 году. Хотя какое там… Та сборная выигрывала всё подряд: дважды чемпионат Европы и единожды — чемпионат мира. Но Хави, Иньеста, Вилья, Торрес, Рамос и компания уже завершили своё выступление за сборную, и сейчас на смену того золотого поколения пришла молодёжь.

К слову, о молодёжи: практически все игроки являются представителями топ-клубов («Барселоны», «Реала», ПСЖ, «Манчестер Сити» и т.д.), и данная сборная уже успела разгромить своего соперника по группе со счётом 6:0 ровно два года назад, речь идёт о матче в Лиге Наций со сборной Германии.

Главная особенность в построении игры этой сборной — контроль мяча, как инструмент сдерживания соперника. В последних матчах средний показатель владения мячом — более 70%. Это то, что отличало ту самую «золотую» сборную 10 лет назад. Правда, сейчас у Испании немного другие исполнители.

Сборная Дании

На последнем ЕВРО-2020 многие нейтральные болельщики начали болеть за сборную Дании, когда последней не хватило совсем немного в полуфинальном матче с Англией. Датчане пропустили в финал сборную «туманного Альбиона» только в овертаймах, показав на турнире шикарный, творческий, современный футбол. С приходом тренера Каспера Юльманна в сборной сложилась благоприятная атмосфера, где никто в раздевалке не является единоличником и не ставит себя выше коллектива. Команда остаётся командой, что главное. Это показал нам прошедший ЕВРО-2020. К тому же в Лиге Наций датчане дважды обыгрывали действующих чемпионов мира — Францию (2:1 и 2:0). И если сейчас на чемпионате мира одержат победу над ними в третий раз, то велика вероятность выхода сборной с первого места.

Также нельзя не упомянуть про полузащитника Кристиана Эриксена, который восстановился после сердечного приступа, полученного во время ЕВРО-2020. Сейчас он вернулся в футбол и неплохо заиграл в МЮ. За этим вдвойне приятнек наблюдать.

А кто ещё может показать себя хорошо

На предстоящем чемпионате мира будет много интересных, самобытных команд, за которыми интересно будет наблюдать. Та же сборная Сербии везёт в Катар чуть ли не лучший состав в своей истории, а наряду с Данией есть не менее прекрасная Швейцария. Возможно, чем-то удивят коллективы из Африки. Всё узнаем совсем скоро, нас ждёт месяц, полный футбола.