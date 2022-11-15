Сегодня, 15 ноября, — последний день, когда можно заплатить авансовый платёж (половину) имущественного налога. Напоминаем, что его должны платить теперь и собственники только одной квартиры.

Как можно заплатить

через интернет-банкинг , в том числе через электронный сервис «Личный кабинет плательщика» (получить к нему доступ можно в любом налоговом органе лично (при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь) или через портал Министерства по налогам и сборам посредством идентификации с использованием межбанковской системы идентификации);

, в том числе через электронный сервис «Личный кабинет плательщика» (получить к нему доступ можно в любом налоговом органе лично (при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь) или через портал Министерства по налогам и сборам посредством идентификации с использованием межбанковской системы идентификации); через инфокиоск ;

; в любом отделении банка или на почте.

Как платить через ЕРИП

Инструкция с сайта МНС

В извещении налогового органа есть код платежа в ЕРИП и QR-код, используя которые можно прямо перейти на необходимую вам страницу оплаты.

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Чтобы просмотреть и оплатить сумму налога в ЕРИП без кода платежа или QR-кода, можно последовательно выбрать:

налоги; соответствующий регион (область или город); инспекцию МНС определённого города или района (или сельский совет) — в зависимости от места нахождения недвижимого имущества, а по транспортному налогу – инспекцию по месту регистрации физического лица; выбрать вид налога – налог на недвижимость, земельный налог либо транспортный налог с физических лиц; ввести учётный номер плательщика (УНП) с использованием латинской (английской) раскладки и заглавных букв этого алфавита.

Узнать свой УНП можно также на официальном сайте МНС в разделе Сервисы – Государственный реестр плательщиков – Поиск физических лиц.

Когда надо платить

С 2022 года налог на недвижимость и земельные участки начисляется за истекший календарный год (до этого — за текущий год).

В 2022 году налог платят по такой схеме:

не позднее 15 ноября 2022 года — уплата авансового платежа в размере 50% от начисленной за 2022 год суммы имущественных налогов;

— уплата авансового платежа в размере 50% от начисленной за 2022 год суммы имущественных налогов; не позднее 15 ноября 2023 года — уплата оставшейся части имущественных налогов за 2022 год.

Уплата имущественных налогов за 2023-й и последующие годы будет осуществляться не позднее 15 ноября 2024 года и последующих календарных лет.

Кто освобождается от налога

От налогов на недвижимость и земельные участки освобождаются пенсионеры, дети до 18 лет, многодетные, инвалиды I и II группы и другие уязвимые слои населения (даже если в такой недвижимости зарегистрированы трудоспособные граждане).

А если у такой категории граждан в собственности две и более квартиры (дома), то налог выставят только на ту недвижимость, стоимость которой будет меньше.