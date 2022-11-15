По численному прогнозу Белгидромета, в четверг, 17 ноября, в Слуцке температура воздуха опустится до -1..-2°C, пойдёт кратковременный снег. В субботу и воскресенье, 19 и 20 ноября, станет ещё холоднее — до минус 5-6°C.

По информации Белгидромета, основное похолодание в Беларуси начнётся с 17 ноября — ударят первые ощутимые морозы. Так, ночью по стране будет от -1°C до -7°C. Потом не исключены морозы и до -9..-10°С, а при прояснениях — понижение температуры воздуха и ниже минус 10°C.

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Численный прогноз погоды для Слуцка

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