Я живу на улице Красноармейской в частном доме. С 9 ноября бьюсь с одной проблемой.

Приехала ночью какая-то машина, вылила перед моим входом какую-то гадость, ржавую жижу, забрызгали этим ворота и забор. Наверное, надеялись, что стечёт в ливнёвку. И это центр города! Вся эта грязь тащится во двор: не обойти, не объехать.

Я звонила в «Водоканал», сказали, что уберут. В 115 звонила, заявку тоже приняли. А пока, чтобы въехать во двор, нужно пересечь эту жижу.

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