Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 7 по 13 ноября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Красуцкий Николай (@nikolai_krasutsky)

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