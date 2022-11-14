Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 7 по 13 ноября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Красуцкий Николай (@nikolai_krasutsky)

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Публикация от соняшка (@sonnnyxq)

 

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Публикация от @safinnnaa.i

 

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Публикация от Marisha Podgornaya (@marisha_podgornaya)

 

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Публикация от Олег (@univers72)

 

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Публикация от Катерина Мацукевич (@katerinamatsukevich)

 

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Публикация от Chernyavsky Alexander (@teenboy_slutsk)

 

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Публикация от ДОМ СТРОЙКА ДЕРЕВНЯ (@polina_memories.new)

 

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Публикация от Лариса Самсонова (@larisa_v_samsonova)

 

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Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_sheeper)