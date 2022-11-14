Житель Солигорска Владимир Амельченя поделился впечатлением от встречи с женщинами-героинями фотовыставки, которые побороли наркозависимость.

«В Солигорском ДК в субботу, 12 ноября, открылась необычная фотовыставка «Что ты видишь во мне», состоящая из портретов десяти женщин. Фотографии выполнены в чёрно-белом изображении и в цвете, что символизирует их жизнь в прошлом и настоящем времени. При входе в выставочный зал читаю: «Это пронзительные и трогательные истории женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

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Некоторые из героинь этих фотографий пришли на открытие и рассказывали о себе и о других, чьи истории заставляют думать.

«Боялась, не умру ли я»

Ольга Александровна: «Родилась я в Минске, окончила 10 классов, собиралась поступать в техникум. Совпало так, что в это время родители переехали в новую квартиру в другой микрорайон. У меня появились новые друзья, с которыми я познакомилась с марихуаной и героином. Была передозировка. Боялась, не умру ли я от этого. Не умерла, но продолжила дружить с этой компанией. В итоге — три ходки в тюрьму. Эти 14 лет стали в моей жизни одним длинным пустым днём. Стало обидно за себя. Теперь помогаю людям с наркотической зависимостью и больным ВИЧ-инфекцией.

Если человек не видит выхода из сложившейся ситуации, пусть обращается в БОО «Позитивное движение» по адресу: Минск, ул. Матусевича, дом 23, каб. 201. Помогаем людям, находящимся в тюрьме и больным ВИЧ. Освободившись, эти люди часто не могут встроить себя в социум. В нашей республике много женщин, попавших в тяжёлую ситуацию».

Лечение и семья

Владимир Пикиреня, врач-психонарколог, доцент кафедры психиатрии Белорусского государственного университета: «При Солигорском наркодиспансере 35 граждан ежедневно получают лечение от наркозависимости. Они имеют семьи, постоянную работу».

«Сейчас я в декретном отпуске»

Юлия Владимировна: «Я родилась в Германии, город Веймар. Отец – офицер Советской армии, мама – немка, дедушка Адольф Краузе. Теперь живу в Барановичах. Пережила наркозависимость, алкоголизм, ВИЧ-инфицирована. Четыре раза была осуждённой. У меня три сына, старшему — 17 лет. Они на попечении бабушки в Барановичах. Теперь у меня есть дочь Ирочка, ей 2 года и 7 месяцев, сейчас я в декретном отпуске. Мой прожиточный бюджет — 268 рублей в месяц. Это половина детского пособия. Нашла себя в Барановичской церкви «Спасение».

Признаюсь, что слушать эти исповеди жутко, как видеть фото плачущей женщины.

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