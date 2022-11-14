В субботу, 12 ноября, ФК «Слуцк» провёл очередной и заключительный матч в чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

В рамках 30-го тура «сахарники» наведались в Брест, где померились силами с местным «Динамо». К слову сказать, оба коллектива заранее обеспечили себе прописку в элитном дивизионе на следующий год, и единственная интрига этой встречи заключалась в том, сумеют ли хозяева взять реванш за гостевое поражение в Слуцке. Тогда ребята под руководством бывшего главного тренера Александра Бразевича выиграли 2:0, но это было летом и жарой, а сейчас на дворе осень и холод.

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На стадионе ОСК «Брестский» обе команды хотели закончить сезон на позитивной победной ноте и, конечно же, для морального удовлетворения заполучить важные и никогда не лишние три очка. Уже на 7-й минуте полузащитник хозяев Эдгар Олехнович пробил сильным ударом, в результате чего мяч пролетел рядом со штангой, а на 11-й минуте уже опасным ударом отличились гости. Счёт постарался с передачи Сергея Глебко открыть полузащитник Константин Котов, который нанёс хлёсткий удар по воротам, но страж хозяев мяч поймал!

Стоит отметить, что футболисты «Динамо» имели отличную возможность открыть счёт на 22-й минуте после того, как Седрик Халеб Куадьо получил хорошую передачу от партнёра, выбежал один на один. Однако Илья Брановец совершил чудо-спасение и оставил свои ворота на замке, а через минуту форвард снова пробил сильно по воротам, но в этот раз мяч пролетел над перекладиной.

На 51-й и 64-й минутах «бело-синие» имели возможность порадовать местную публику забитым голом, но в одном моменте мяч пролетел над перекладиной, а во втором уже форвард Кирилл Цепенков на подходе к воротам совершил сильный удар, но Илья Брановец снова проявил себя очень внимательно и героически спас свои ворота.

Чуть позже уже подопечные Александра Гуриновича имели хорошие шансы отличиться, но ни Сергею Глебко, ни замешкавшемуся с ударом по воротам Кириллу Вергейчику не удалось стать героями встречи. А ими суждено было стать вратарям обеих команд, которые действительно геройствовали и спасали в последний, можно так сказать, момент.

В итоге противостояние завершилось нулевой, но очень боевой ничьей. По итогу ФК «Динамо-Брест» занял в турнирной таблице тринадцатое место, а «Слуцк» — одиннадцатое. Будем надеяться и верить, что следующий год станет намного лучше для подопечных Александра Гуриновича и поводов для радости будет намного больше, а место в таблице намного выше.

Чемпионом в третий раз стал «Шахтёр» из Солигорска, а «Энергетик-БГУ» из Минска и «БАТЭ» из Борисова стали серебряными и бронзовыми призерами высшей лиги. «Динамо-Минск» стал четвёртым, но сезон ещё не закончен, ведь перенесённый матч 1/8 финала Кубка состоится 26 ноября на стадионе «Городской» в Слуцке. Именно со столичной «бело-синей» дружиной, а это значит, что есть возможность взять реванш за домашние 0:5 во втором круге, не дожидаясь следующего года. Верим в лучшее, и давайте идти только вперёд! Всем здоровья, веры, сил, терпения и добра!