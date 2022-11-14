На фасаде здания поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ идёт капитальный ремонт. Рабочие разместили строительные леса.

По договору с генеральным подрядчиком ремонт стоит 567 641,49 рубля. Он должен завершиться к концу этого года.

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Напомним, что УКС Слуцкого района проводил тендер в сентябре 2022-го. Ориентировочная стоимость закупки составляла 710 000 рублей.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, что фасад покроют металлическими кассетами в таких цветах: сине-серый, жёлто-зелёный, Телегрей 1 (оттенок серого), бело-алюминиевый.

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