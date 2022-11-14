Как уже писал «Кур’ер», жители микрорайона «Майский Посад» и ближайших домов уже не первый год ждут, когда у них на остановке появится навес. В райисполкоме пояснили, что просили владельца площадки поторопиться с установкой, но время у него ещё есть.

На прошлой неделе Александр Курак, начальник отдела землеустройства райисполкома, сказал «Слуцкаму краю», что предпринимателя уже предупредили о «поджимающих» сроках. «В случае, если не будут предприняты меры по установке объекта, значит, будем готовить вопрос об изъятии участка через суд», — сказал Александр Курак.

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