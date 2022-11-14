Жители Новодворцев рассказали «Кур’еру», как нестыковка автобусов во время пересадки приводит к тому, что они опаздывают на работу или срочно вызывают такси.

«Есть у нас район Новодворцы, который застраивается. Как оттуда добраться до вокзала — больной вопрос, — рассказал Александр. — В идеале вроде всё получается: сел на №20, доехал, перешёл дорогу, пересел на №17 — и до вокзала. Но на практике так выходит не всегда. Например, утром №20 приходит на остановку «Дом культуры» в 7.04, а №17, двигаясь с «Чехова» в сторону вокзала, должен быть в 7.07. Если один приехал позже или второй отправился раньше — всё, ты уже не попадаешь!»

«Бежишь наперерез через дорогу»

Елена, ещё одна жительница Новодворцев, ездит из Слуцка на работу в деревню. Автобус, который выделяют для подвоза детей и взрослых, уходит от автовокзала в 7.20, а из-за неудачной пересадки она на него опаздывает.

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«Ситуация длится не первый год. Работники образовательных учреждений и дети на этом автобусе едут в Безверховичи, Ивань, Селище, — рассказала Елена. — Вроде всё по расписанию нормально: из Новодворцев «двадцатка» выходит в 6.54, у ДК она в 7.04. Но на №17 я успею только в том случае, если он придёт по расписанию в 7.07, а часто уходит раньше. Бывает, выскочил из одного — и уже не до перехода, бежишь наперерез через дорогу, машешь водителю, чтобы подождал. В октябре успевала на него в неделю раза два, а в остальные дни приходится вызывать такси или обзванивать знакомых, кто туда едет. Такси от 4 до 6 рублей, тоже накладно. Дважды за месяц опоздала на автовокзал и добиралась в деревню на попутке. Вот и получается, что если строго по расписанию, то всё отлично! Но по факту это не так. И ведь я не одна такая. Бегу галопом, и за мной ещё несколько человек. И для нас других вариантов нет».

«Задумано хорошо, но…»

«Если встать на место обывателя, то как же добраться вовремя на работу? Вроде предусмотрено, что можно пересесть, — рассуждает Александр. — Но в связи с тем, что один чуть раньше уехал, то не получается. В автопарке мне ссылаются на постановление Совмина № 972 от 30.06.2008 года, что опережение в графике может составлять не более 3 минут, а отставание — не более 5 минут. Но если внимательно почитать, то там имеется в виду, что это допустимо для подачи автобуса на конечные пункты, а дальше они должны ездить по расписанию. Навигация сейчас стоит в любом автобусе, можно посмотреть, кто и во сколько приехал. Может, задумано хорошо, но из-за этого люди не успевают пересесть и опаздывают на работу».

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