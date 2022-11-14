Случчанка Ирина опубликовала в своём Instagram пост про ностальгию по Слуцкому рынку.

«Попала я сегодня случайно на Слуцкий рынок. Опустело место, не то, что в былые времена. И тут как раз ностальгия меня и накрыла. Вафельные коржи для тортика с варёной сгущёнкой, семечки, которые нужно ещё самому пожарить, но они будут чистыми и солёными на мой вкус. Напиток «Юпи» — это вообще что-то из другой эпохи. Ну и, конечно же, пирожки из «Гнома». Как же без них выйти с рынка?» — написала Ирина.

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