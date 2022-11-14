В понедельник, 14 ноября, в 03.54 спасателям поступил звонок о ДТП возле деревни Чепели Солигорского района. Потребовалась их помощь, чтобы вытащить водителя из легкового автомобиля, который вылетел в кювет и перевернулся.

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Вначале спасателям сообщили, что автомобиль загорелся, но на месте это не подтвердилось.

«Мы сразу стабилизировали автомобиль, «Пежо 3008» лежало на боку, на водительской стороне. Через противоположную сторону я проник внутрь машины, чтобы уточнить состояние водителя. Затем мы его достали, погрузили на носилки и передали медикам. Пострадавшего доставили в учреждение здравоохранения», — рассказал Илья Пархимович, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Солигорска.