В салонах связи и интернет-магазине МТС популярный смартфон Redmi Note 11 различных конфигураций можно приобрести в любую рассрочку со скидкой 11%. Акционное предложение будет действовать с 11 по 23 ноября 2022 года.

Redmi Note 11 — популярный смартфон, оснащенный большим ярким дисплеем диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и запасом яркости, которого хватит для использования его под яркими лучами солнца. Этот смартфон позволяет снимать видео и делать фото высокого качества благодаря умной квадрокамере, оснащенной основным сенсором 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и еще двумя сенсорами по 2 Мп каждый. Особенностью этой модели является повышенная частота обновления 90 Гц, благодаря чему смартфон работает очень плавно. Длительное время автономной работы устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

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Новые и действующие абоненты МТС могут оформить смартфон Redmi Note 11 в рассрочку на 7, 12 или 24 месяца со скидкой 11%, воспользовавшись акцией «Удачная покупка!».

Перечень моделей всех конфигураций с ценами, действующими с 11 ноября, представлен в таблице:

Модель Единая цена, руб Цена в рассрочку на 7 мес, руб Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 мес, руб/мес Цена в рассрочку на 12 мес, руб Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 мес, руб/мес Цена в рассрочку на 24 мес, руб Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 мес, руб/мес Redmi Note 11 4/64GB 579 612 102 616 56 678,5 29,5 Redmi Note 11 4/128GB 629 666 111 682 62 713 31 Redmi Note 11 4/128GB NFC 629 666 111 682 62 713 31 Redmi Note 11 6/128GB 679 717 119,5 731,5 66,5 782 34

Абоненты других операторов также могут выгодно приобрести единым платежом любую из вышеперечисленных моделей в рамках акции «Для всех». Redmi Note 11 с 4/64 ГБ памяти будет доступен за 599 рублей, с 4/128 ГБ памяти – за 649 рублей, с 4/128 ГБ памяти с NFC – за 649 рублей, а с 6/128 ГБ памяти – за 699 рублей.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» УНП 800013732