Солигорский ФК «Шахтёр» третий год подряд стал чемпионом. Как болельщиков бесплатно кормили шашлыком и угощали пивом (фото)

Алексей Скрынников
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Солигорский ФК «Шахтёр» в заключительном 30-м туре чемпионата на домашнем поле обыграл ФК «Белшина» из Бобруйска со счётом 4:1. Таким образом, ФК «Шахтёр» стал чемпионом третий год подряд и четвёртый в суверенной истории (2005, 2020, 2021, 2022).

Официально на матче присутствовало 4200 зрителей, именно столько вмещает стадион «Строитель». Но по факту на матче было намного больше людей, так как вход был свободный.

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Вход на стадион открылся в 12.30, но ещё до этого времени там скопилось немало людей. Во многом это объясняется анонсированной заранее рекламе о раздаче бесплатного шашлыка и пива.

Ещё задолго до открытия входа на стадион начали собираться болельщики. Фотографии: Алексей Скрынников

Всего было роздано 1000 купонов, которые можно было обменять на еду. На выбор давали шашлык (куриный или свиной) или колбаски. Из напитков — пиво или безалкогольный напиток.

Купон на бесплатный набор.
Вот так выглядел бесплатный набор, который выдавали в обмен на купон.
На выбор разливали пиво или безалкогольный напиток.
За бесплатными наборами образовалась большая очередь.
Болельщикам раздавали бесплатные билеты на хоккей.

В перерыве матча работала фан-зона, на которой можно было спеть в караоке, поиграть в настольный  и мини-футбол, работал аквагрим.

В перерыве матча можно было спеть в караоке
Всем желающим раздавали шарики
Некоторые болельщики играли в мини-футбол, а кто-то в настольный

В фан-зоне работал аквагрим

Официально на матче присутствовало 4200 зрителей, именно столько вмещает стадион «Строитель», но по факту на матче было намного больше людей, так как вход был свободный
ФК «Шахтёр» стал чемпионом третий год подряд и четвёртый в суверенной истории (2005, 2020, 2021, 2022)
Солигорский ФК «Шахтер» третий год подряд стал чемпионом. Болельщиков кормили бесплатно шашлыком и угощали пивом. Фото
Фото: Алексей Скрынников

 