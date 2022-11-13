Солигорский ФК «Шахтёр» в заключительном 30-м туре чемпионата на домашнем поле обыграл ФК «Белшина» из Бобруйска со счётом 4:1. Таким образом, ФК «Шахтёр» стал чемпионом третий год подряд и четвёртый в суверенной истории (2005, 2020, 2021, 2022).

Официально на матче присутствовало 4200 зрителей, именно столько вмещает стадион «Строитель». Но по факту на матче было намного больше людей, так как вход был свободный.

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Вход на стадион открылся в 12.30, но ещё до этого времени там скопилось немало людей. Во многом это объясняется анонсированной заранее рекламе о раздаче бесплатного шашлыка и пива.

Всего было роздано 1000 купонов, которые можно было обменять на еду. На выбор давали шашлык (куриный или свиной) или колбаски. Из напитков — пиво или безалкогольный напиток.

В перерыве матча работала фан-зона, на которой можно было спеть в караоке, поиграть в настольный и мини-футбол, работал аквагрим.