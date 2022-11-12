Постановление МВД от 28 октября включило в перечень нацистской символики и атрибутики приветствие «Ж…е Б…ь» и отзыв «Ж…е».

Цитата из документа:

4. Коллаборационистское приветствие – является символом 13-го Белорусского

полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС

(русская № 2, она же – белорусская № 1) наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер» и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Ж…е Б…ь» и отзыв «Ж…е».

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Статья 341-1 УК РБ

Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения, совершенные неоднократно, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.

