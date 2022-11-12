Лайка: история о самой несчастной собаке в мире, побывавшей в космосе

65 лет назад никому не известная дворняжка из приюта прославилась на весь мир, она отдала свою жизнь и открыла человечеству дорогу в космос.

В половине шестого утра по московскому времени 3 ноября 1957 года в СССР, менее чем через месяц после триумфального запуска «Спутник-1», с космодрома Байконур запустили ракету-носитель, которая вывела «Спутник-2» на орбиту. Второй космический аппарат в истории человечества имел два существенных отличия от предшественника: во-первых, его конструкция была гораздо сложнее, во-вторых, на «Спутнике-2» находилось первое живое существо, которое совершило орбитальный полёт, рассказывает «Спутник».