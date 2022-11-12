Лайка: история о самой несчастной собаке в мире, побывавшей в космосе

65 лет назад никому не известная дворняжка из приюта прославилась на весь мир, она отдала свою жизнь и открыла человечеству дорогу в космос.
В половине шестого утра по московскому времени 3 ноября 1957 года в СССР, менее чем через месяц после триумфального запуска «Спутник-1», с космодрома Байконур запустили ракету-носитель, которая вывела «Спутник-2» на орбиту. Второй космический аппарат в истории человечества имел два существенных отличия от предшественника: во-первых, его конструкция была гораздо сложнее, во-вторых, на «Спутнике-2» находилось первое живое существо, которое совершило орбитальный полёт, рассказывает «Спутник».
- Выбор учёных пал именно на собак, потому что эти животные с легкостью поддавались дрессуре, к тому же были неприхотливы. Кроме того, кастинг проводили среди так называемых «дворняжек», потому как породистые собаки не были достаточно выносливыми, зато очень требовательными в вопросе питания. Собаки проходили все испытания, которым сегодня подвергается человек-космонавт — центрифугу и прочие тренажёры. В финал вышла и одержала победу собака Лайка (в центре).
- Собака Лайка идеально подошла по всем параметрам, включая окрас, к нему требования предъявляли специалисты по фотосъемке.
На тот момент Лайке было около двух лет.Реклама
- Физиолог Ада Котовская во время подготовки собаки Лайки к полету в космическое пространство на 2-м искусственном спутнике Земли.
- Последним этапом Лайку приучали к жизни в специальном контейнере жизнеобеспечения. Там собака находилась в комбинезоне, который позволял ей сидеть и лежать, а также немного двигаться взад и вперед. «Кастинг» и подготовка животного прошли всего за 12 дней до запуска. Так, 3 ноября 1957 года второй искусственный спутник Земли с собакой на борту был выведен на орбиту.
- Подготовка к запуску второго искусственного спутника была спешной, причины у этого были как политические, так и экономические — из космических успехов буквально выжимали все возможное. А непосредственно сам запуск был приурочен к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
- То, что собака обречена, специалистам было известно заранее. На тот момент попросту не существовало такой системы, которая бы возвращала корабли из космоса на Землю.
- Схематическое изображение второго искусственного спутника Земли с ракетой-носителем.
По задумке Лайка должна была прожить на орбите ровно неделю, именно столько позволяла система жизнеобеспечения.
- Собака успешно пережила вывод «Спутника-2» на орбиту, но, прожив всего четыре витка, погибла от перегрева. Из-за ошибки расчёта площади спутника и отсутствия системы терморегулирования температура поднялась до 40 °C. Это произошло через 5-7 часов полёта.
СССР ещё несколько дней после смерти собаки продолжал рассказывать о самочувствии Лайки. А через неделю народу объявили об усыплении собаки, которое было плановым. Советские люди не знали, что возвращать Лайку живой не планировалось с самого начала.
Сам же спутник сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года.
- Мир отреагировал на гибель собаки мгновенно. Организации по защите животных, мировые СМИ и простые люди выступили против варварских задумок СССР. Во многих странах прошли протесты, толпы называли Хрущёва живодёром и предлагали его самого отправить в космос.
В Советском Союзе тоже всем было жалко собачку. В школах проводились разъяснительные работы о необходимости для СССР освоения космоса и о том, что собака — это не самая большая жертва в таком ответственном шаге для человечества.
Специальная комиссия из ЦК и Совета министров не поверила, что Лайка умерла из-за ошибки в конструкции, потому было решено провести эксперименты с подобными условиями, но на Земле. В результате этих экспериментов ещё 2 собаки погибли.
- Тем не менее, Лайка доказала, что живое существо может переносить орбитальные полёты. Сегодня в Москве на территории Института военной медицины стоит памятник собаке по имени Лайка, которая открыла человеку дорогу в космос.
На фото: кабина Второго искусственного спутника Зе12мли, запущенного в СССР 3 ноября 1957 года с собакой Лайкой, в экспозиции павильона «Космос» на ВДНХ СССР.