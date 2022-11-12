Владимир Протасевич, который 35 лет проработал учителем истории в Слуцкой школе №11, ушёл из жизни 30 октября. Ему было всего 64 года. Для многих коллег и учеников уход Владимира Николаевича стал ударом.

По нашей просьбе некоторые из них рассказали, каким они его запомнили.

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Владимир Яблочкин,

слуцкий педагог, коллега Владимира Протасевича

«Мы были знакомы и общались более 30 лет. Он был очень эрудированным человеком. С замечательным чувством юмора, ироничный даже по отношению к самому себе. Доброжелательно относился к детям, умел находить с ними общий язык.

Очень разносто­ронний, увлекающийся. Причём если он чем-то увлекался, то делал это основа­тельно и глубоко. Например, он любил рок-музыку и очень много знал об этом жанре. Ещё он увлекался авиацией и даже вёл сайт, посвящённый самолётам и моделям самолётов. Там было много ссылок на различную литера­ту­ру по авиации, которую можно было найти в электронном виде. Очень интересный человек, замечательный собеседник, надёжный друг».

Алесь Достанко,

ученик Владимира Протасевича

«Не стало Владимира Протасевича, моего учителя истории, классного руководителя и человека, который стоял у истоков создания газеты «Кур’ер». Он был для меня больше, чем учитель.

Ученики СШ №11 все 35 лет с любовью называли Владимира Николаевича «Антибалдин». Он никогда не повышал голос на школьников и не давил на них. Владимир Николаевич с юмором говорил: «У меня есть хорошее лекарство, таблетки такие — антибалдин». И лез в карман. Дети смеялись и успокаивались. Отсюда и пошло это комплиментарное прозвище.

Он умел не навязывать своё решение, давал возможность выбора. Эта свобода помогала изучать предмет ещё лучше.

Владимир Протасе­вич – один из клю­чевых людей, которые привили мне любовь к истории не просто как к предмету в школе, но и как к науке. В городской библиотеке я прочитал буквально тысячи книг.

Ещё Владимир Протасевич дал мне важный жизненный совет: если во время урока ты конспектируешь, то хоть что-то в голове отложится. Я научился конспектировать на всех остальных уроках. Благодаря этому мне не нужно было дома учить кучу предметов, я с лёгкостью отвечал без зубрёжки.

Владимир Протасевич был одним из инициаторов создания газеты «Кур’ер», которая с момента создания была сильна исследованиями по истории Случчины и продолжает открывать новые страницы из жизни родного края тысячам читателей.

Вот таким был для меня Владимир Протасевич. Учитель и просто хороший человек».

Сяргей Станкевіч,

галоўны рэдактар газеты «Інфа-Кур’ер»

«Наша знаёмства з Уладзімірам адбылося напрыканцы 1980-х, калі ў краіне імкліва актывізавалася грамадскае жыццё. Нас аб’ядноўвалі погляды на неабходнасць нефармальнага падыходу да такіх працэсаў. Разам з іншымі «неабыякавымі» гэта прывяло нас і да ўдзелу ў выбарах у мясцовыя Саветы, і да заснавання спачатку грамадскіх арганізацый, а затым і да пераканання неабходнасці стварэння рэгіянальнай недзяржаўнай прэсы. Імкненне Уладзіміра аналізаваць і пазбягаць прыняцця рашэнняў на эмоцыях дапамагло на практыцы паспяхова рэалізаваць цікавыя праекты і прыйсці да выдання газеты «Кур’ер» (на той момант «КІС-Кур’ер»), пачаткова выпрацаваць узважаную рэдакцыйную палітыку.

Пазней, прызнаюся, мы крыху разышліся ў падыходах да вядзення выдавецкіх спраў. Уладзімір поўнасцю перайшоў на працу настаўнікам у школу. Мы сустракаліся нячаста, аднак захавалі добразычлівыя адносіны. Было бачна, што ён не можа быць абыякавым да грамадскага жыцця. У маёй памяці ён застанецца чалавекам разважлівым, які ўмее паважліва і спрачацца, і слухаць іншых. Заўсёды перажываў за вынікі працы, за яе нефармальнае выкананне. Быў добрым знаўцам заходняй музыкі, меў вялікую калекцыю пласцінак і дыскаў. Уладзімір вельмі любіў сваю сям’ю. Няхай добра яму будзе ў другім сусвеце».

Сергей Богдашич,

историк, однокурсник и коллега Владимира Протасевича

«Я знал Владимира с 1975 года. Мы оба учились в пединституте имени Горького на историческом факультете. Жили в одной комнате в общежитии. Он надёжный парень, хороший друг.

Потом оба оказались в Слуцке, работали вместе в 11-й школе. В конце 80-х – начале 90-х мы оба были депутатами горсовета. Решали много разных вопросов. Как учитель, он был профессионалом, интересовался общественной жизнью.

Мы встречались, общались. В послед­нее время уже реже — возраст. Очень жаль. Он очень преждевременно ушёл. Выражаю искренние соболезнования его семье».

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